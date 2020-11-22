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Самый верный друг: овчарка каждый день ждет Александра Домогарова в аэропорту

22 ноября
2020 год

Новости кино >>
22 ноября 2020
В сети появился японский трейлер семейной драмы Александра Домогарова-младшего «Пальма» о преданности овчарки, которая каждый день ждет своего хозяина на взлетной полосе. Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1970-х годах в московском аэропорту.



Действие разворачивается в 1977-м году. Игорь Польский (Александр Домогаров), улетая заграницу, вынужден оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе из-за отсутствия медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту, изо дня в день встречая прилетающие Ил–18 в надежде, что хозяин вернется. Со временем она становится своеобразным символом аэропорта, оказываясь в центре всех важных событий в жизни его обитателей.

Одновременно в аэропорт прилетает 9-летний Коля. У мальчика погибла мама, и теперь его будет воспитывать отец, пилот Вячеслав Лазарев, прежде не знавший о существовании сына. Между двумя одинокими существами – Пальмой и Колей – сразу же возникает дружба. Лазареву, чтобы заслужить доверие сына, придется пойти против правил аэропорта, поставить под угрозу мечту всей своей жизни о международных полетах, оказавшись перед выбором – карьера или семья. А также решить, что делать, когда за Пальмой вернется ее настоящий хозяин, ведь для Коли это не просто собака, а единственный друг.

Самый верный друг: овчарка каждый день ждет Александра Домогарова в аэропорту

Главные роли в фильме играют Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Ян Цапник и другие. Для 7-летней овчарки Лилии, которая «сыграла» Пальму, это первая главная роль в большом кино.
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