Ольга Лерман становится чемпионкой мира в трейлере байопика «Белый снег»

В сети появился трейлер байопика «Белый снег
» о невероятной истории лучшей лыжницы 20 века Елены Вяльбе. Режиссером выступил Николай Хомерики
(«Ледокол
»).
Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
Главные роли в картине исполнили Ольга Лерман
, Владимир Гостюхин
, Надежда Маркина
, Анна Уколова
, Александр Устюгов
, Дарья Екамасова
, Анна Котова-Дерябина
, Вадим Андреев
, Дмитрий Поднозов
, Александр Горбатов
, Полина Чернышова
, Екатерина Агеева
и Полина Ватага
.
«Белый снег
» стартует в российском прокате 25 февраля 2021
года.
обсуждение >>