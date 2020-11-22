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Ольга Лерман становится чемпионкой мира в трейлере байопика «Белый снег»

22 ноября
2020 год

Новости кино >>
22 ноября 2020
В сети появился трейлер байопика «Белый снег» о невероятной истории лучшей лыжницы 20 века Елены Вяльбе. Режиссером выступил Николай ХомерикиЛедокол»).


Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

Ольга Лерман становится чемпионкой мира в трейлере байопика «Белый снег»

Главные роли в картине исполнили Ольга Лерман, Владимир Гостюхин, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Вадим Андреев, Дмитрий Поднозов, Александр Горбатов, Полина Чернышова, Екатерина Агеева и Полина Ватага.

«Белый снег» стартует в российском прокате 25 февраля 2021 года.
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Ольга Лерман становится чемпионкой мира в трейлере байопика «Белый снег» фотографии
Ольга Лерман становится чемпионкой мира в трейлере байопика «Белый снег» фотографии
Ольга Лерман становится чемпионкой мира в трейлере байопика «Белый снег» фотографии
Ольга Лерман становится чемпионкой мира в трейлере байопика «Белый снег» фотографии
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