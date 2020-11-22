Немецкая компания займется международной дистрибуцией сериала Петра Тодоровского «Полет»

Сериал уже успел привлечь внимание международной аудитории. В сентябре он завоевал главный приз чешского фестиваля Serial Killer, а в ноябре стал единственной лентой из России, включенной в программу другого авторитетного смотра – Serienсamp (Германия). Кроме того, проект вошёл в программу международной онлайн-конференции Content London в Великобритании и будет эксклюзивно показан на ней в конце месяца.
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production
«"Полет" — это захватывающая история, написанная в лучших традициях европейской сериальной драматургии и русской литературы. Уникальное сочетание криминального сюжета и философского анализа человеческой натуры может стать основой для ремейков. А успех сериала на международных фестивалях указывает на то, что он будет интересен зрителям иностранных платформ и телеканалов», – отметил вице-президент Beta Film по международным продажам и закупкам Леонид Годик.
Компания Beta Film основана в 1959 году в Германии. Её уникальный каталог насчитывает более 4000 наименований художественного, документального, многосерийного и телевизионного кино. Сериальная коллекция включает многие популярные европейские проекты, в том числе – детективный триллер о неаполитанской мафии «Гоморра» по мотивам романа Роберто Савиано, историческую драму «Вавилон-Берлин», признанную лучшим сериалом прошлого года по мнению Европейской киноакадемии.
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