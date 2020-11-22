Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Немецкая компания займется международной дистрибуцией сериала Петра Тодоровского «Полет»

22 ноября
2020 год

Новости кино >>
22 ноября 2020
Международной дистрибуцией российского сериала Петра Тодоровского «Полет» займется немецкая Beta Film, один из мировых лидеров лицензионного рынка. Ранее компания уже приобрела права на другой проект Валерия Федоровича и Евгения Никишова — «Перевал Дятлова».

Немецкая компания займется международной дистрибуцией сериала Петра Тодоровского «Полет»
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production

«Полет» с участием Никиты Ефремова, Оксаны Акиньшиной, Павла Табакова и Юлии Хлыниной рассказывает о сотрудниках строительной компании, которые, чудом избежав смерти, решают радикально измениться и бросить вызов всему, что мешало им ощущать себя живыми.

Сериал уже успел привлечь внимание международной аудитории. В сентябре он завоевал главный приз чешского фестиваля Serial Killer, а в ноябре стал единственной лентой из России, включенной в программу другого авторитетного смотра – Serienсamp (Германия). Кроме того, проект вошёл в программу международной онлайн-конференции Content London в Великобритании и будет эксклюзивно показан на ней в конце месяца.

Немецкая компания займется международной дистрибуцией сериала Петра Тодоровского «Полет»
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production

«"Полет" — это захватывающая история, написанная в лучших традициях европейской сериальной драматургии и русской литературы. Уникальное сочетание криминального сюжета и философского анализа человеческой натуры может стать основой для ремейков. А успех сериала на международных фестивалях указывает на то, что он будет интересен зрителям иностранных платформ и телеканалов», – отметил вице-президент Beta Film по международным продажам и закупкам Леонид Годик.

Компания Beta Film основана в 1959 году в Германии. Её уникальный каталог насчитывает более 4000 наименований художественного, документального, многосерийного и телевизионного кино. Сериальная коллекция включает многие популярные европейские проекты, в том числе – детективный триллер о неаполитанской мафии «Гоморра» по мотивам романа Роберто Савиано, историческую драму «Вавилон-Берлин», признанную лучшим сериалом прошлого года по мнению Европейской киноакадемии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Оксана АкиньшинаНикита ЕфремовЕвгений НикишовПавел ТабаковПётр Тодоровский (мл.)Валерий ФедоровичЮлия Хлынина
фильмы
Вавилон-БерлинГоморраПеревал ДятловаПолёт

анонс

Скорбим

Людмила Князева
20 ноября ушла из жизни актриса Людмила Князева.
Клара Джалилова
20 ноября скончалась актриса Клара Джалилова.
Любовь Румянцева
18 ноября ушла из жизни актриса Любовь Румянцева.

День рождения >>

Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Дилноза Кубаева
Евгения Лапова
Гасан Мамедов
Вероника Пляшкевич
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Роберт Вон
Терри Гиллиам
Скарлетт Йоханссон
Джейми Ли Кёртис
Мадс Миккельсен
Брюс Пэйн
Марк Руффало
все родившиеся 22 ноября >>

Афиша кино >>

Курьер
трагикомедия, экранизация
СССР, 1986
Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, 2020
Грань времени
научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
На острие
драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Необыкновенная история на Рождество
биография, драма, комедия
Ирландия, Канада, 2017
Человек из Подольска
драма, экранизация
Россия, 2020
Страна грёз
драма, триллер
США, 2019
Вечер шутов или серьёзно с приветом
комедия, семейное кино
Россия, 2020
Виктория
Россия, 2020
Дочь рыбака
драма, комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Изгоняющий дьявола: Инсомния
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен