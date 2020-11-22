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Леди Гага и Логан Лерман сядут на «Скоростной поезд» Дэвида Литча

22 ноября
2020 год

Новости кино >>
22 ноября 2020
Леди Гага и Логан Лерман присоединились к касту нового боевика Дэвида Литча «Скоростной поезд» (Bullet train), в основу которого легла книга японского писателя Котаро Исака «Maria Beetle», сообщает Collider и Deadline.

Леди Гага и Логан Лерман сядут на «Скоростной поезд» Дэвида Литча

В центре сюжета оказываются пять убийц, которые получили разные задания. Они едут вместе на сверхскоростном пассажирском экспрессе, следующем из Токио в Мориоку, и неизвестно, кто из них сойдет на конечной станции живым.

Подробности о персонажах Леди Гаги и Логана Лермана пока не сообщаются. Ранее к проекту присоединились Брэд Питт, Аарон Тейлор-Джонсон, Джои Кинг и Эндрю Кодзи.
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