Леди Гага и Логан Лерман сядут на «Скоростной поезд» Дэвида Литча

Леди Гага
и Логан Лерман
присоединились к касту нового боевика Дэвида Литча
«Скоростной поезд
» (Bullet train), в основу которого легла книга японского писателя Котаро Исака «Maria Beetle», сообщает Collider
и Deadline
.
В центре сюжета оказываются пять убийц, которые получили разные задания. Они едут вместе на сверхскоростном пассажирском экспрессе, следующем из Токио в Мориоку, и неизвестно, кто из них сойдет на конечной станции живым.
Подробности о персонажах Леди Гаги и Логана Лермана пока не сообщаются. Ранее к проекту присоединились Брэд Питт
, Аарон Тейлор-Джонсон
, Джои Кинг
и Эндрю Кодзи
.
обсуждение >>