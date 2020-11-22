Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Спайкл Ли поставит мюзикл о создании виагры

22 ноября
2020 год

Новости кино >>
22 ноября 2020
Режиссер и сценарист Спайк ЛиЧерный клановец», «Не пойман – не вор») поставит мюзикл о создании препарата «Виагра», сообщает Variety.

Спайкл Ли поставит мюзикл о создании виагры
фото: variety.com

В основу сюжета ляжет статья Дэвида Кушнера «Всем встать: нерассказанная история парней, выпустивших на рынок „Виагру“», которая была опубликована в журнале Esquire в 2018 году. Материал рассказывает о деятельности молодого специалиста по маркетингу Руни Нельсона и фармацевта Сэла Джорджианни, которые смогли убедить американских мужчин в необходимости покупки их препарата.

Оригинальный саундтрек напишут обладатели премии «Тони» Стью Стюарт и Хейди Роудвальд. Спайк Ли также выступит в качестве сценариста в соавторстве с артистом и драматургом Кваме Квей-Армой.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Спайк Ли
фильмы
Не пойман – не ворЧёрный клановец

анонс

Скорбим

Людмила Князева
20 ноября ушла из жизни актриса Людмила Князева.
Клара Джалилова
20 ноября скончалась актриса Клара Джалилова.
Любовь Румянцева
18 ноября ушла из жизни актриса Любовь Румянцева.

День рождения >>

Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Дилноза Кубаева
Евгения Лапова
Гасан Мамедов
Вероника Пляшкевич
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Роберт Вон
Терри Гиллиам
Скарлетт Йоханссон
Джейми Ли Кёртис
Мадс Миккельсен
Брюс Пэйн
Марк Руффало
все родившиеся 22 ноября >>

Афиша кино >>

Курьер
трагикомедия, экранизация
СССР, 1986
Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, 2020
Грань времени
научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
На острие
драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Необыкновенная история на Рождество
биография, драма, комедия
Ирландия, Канада, 2017
Человек из Подольска
драма, экранизация
Россия, 2020
Страна грёз
драма, триллер
США, 2019
Вечер шутов или серьёзно с приветом
комедия, семейное кино
Россия, 2020
Виктория
Россия, 2020
Дочь рыбака
драма, комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Изгоняющий дьявола: Инсомния
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен