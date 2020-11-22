Спайкл Ли поставит мюзикл о создании виагры

В основу сюжета ляжет статья Дэвида Кушнера «Всем встать: нерассказанная история парней, выпустивших на рынок „Виагру“», которая была опубликована в журнале Esquire в 2018 году. Материал рассказывает о деятельности молодого специалиста по маркетингу Руни Нельсона и фармацевта Сэла Джорджианни, которые смогли убедить американских мужчин в необходимости покупки их препарата.
Оригинальный саундтрек напишут обладатели премии «Тони» Стью Стюарт и Хейди Роудвальд. Спайк Ли также выступит в качестве сценариста в соавторстве с артистом и драматургом Кваме Квей-Армой.
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