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Александр Ажа поставит для компании Disney хоррор про мальчика и зловещего незнакомца

23 ноября
2020 год

Новости кино >>
23 ноября 2020
Александр Ажа поставит хоррор «Элайджа» (Elijah) для студии Searchlight Pictures, недавно ставшей собственностью компании Disney, уверяет Deadline.

Александр Ажа поставит для компании Disney хоррор про мальчика и зловещего незнакомца
фото: joblo.com

Режиссёр вместе с Грегори Левассёром подправит первоначальный сценарий Кори Гудмана. Продюсером числится Дэвид С. Гойер.

По сюжету мальчик приглашает в дом таинственного незнакомца в надежде, что тот способен спасти его больную мать. Когда в доме начинают происходить тревожные события, ребёнок осознаёт, что зловещий гость явно не спаситель, которым изначально представлялся.
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