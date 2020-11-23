Александр Ажа поставит для компании Disney хоррор про мальчика и зловещего незнакомца

Александр Ажа
поставит хоррор «Элайджа
» (Elijah) для студии Searchlight Pictures, недавно ставшей собственностью компании Disney, уверяет Deadline
.
Режиссёр вместе с Грегори Левассёром
подправит первоначальный сценарий Кори Гудмана
. Продюсером числится Дэвид С. Гойер
.
По сюжету мальчик приглашает в дом таинственного незнакомца в надежде, что тот способен спасти его больную мать. Когда в доме начинают происходить тревожные события, ребёнок осознаёт, что зловещий гость явно не спаситель, которым изначально представлялся.
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