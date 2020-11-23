Роберт Ингланд разберётся с «Очень странными делами»

Знаменитый исполнитель роли Фредди Крюгера Роберт Ингланд
присоединился к актёрской команде четвёртого сезона «Очень странных дел
». Согласно THR
, звезде «Кошмара на улице Вязов
» предстоит воплотить устрашающего Виктора Крила, помещённого в психиатрическую больницу за ужасное убийство, которое он совершил в далёких 50-х.
В продолжение сериала также записался в качестве тюремного надзирателя Дмитрия Том Влашиха
, памятный зрителям как Человек из «Игры престолов
». Компанию ему и Ингланду составят Джейми Кэмпбелл Бауэр
, Шерман Огастус
, Мейсон Дай
, Джозеф Куинн
, Эдуардо Франко
и Никола Джурицко
.
Съёмки нового сезона уже вовсю идут. Дату премьеры братья Дафферы
пока не называют.
обсуждение >>