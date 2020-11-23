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Роберт Ингланд разберётся с «Очень странными делами»

23 ноября
2020 год

Новости кино >>
23 ноября 2020
Знаменитый исполнитель роли Фредди Крюгера Роберт Ингланд присоединился к актёрской команде четвёртого сезона «Очень странных дел». Согласно THR, звезде «Кошмара на улице Вязов» предстоит воплотить устрашающего Виктора Крила, помещённого в психиатрическую больницу за ужасное убийство, которое он совершил в далёких 50-х.

Роберт Ингланд разберётся с «Очень странными делами»
фото: comicbook.com

В продолжение сериала также записался в качестве тюремного надзирателя Дмитрия Том Влашиха, памятный зрителям как Человек из «Игры престолов». Компанию ему и Ингланду составят Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шерман Огастус, Мейсон Дай, Джозеф Куинн, Эдуардо Франко и Никола Джурицко.

Съёмки нового сезона уже вовсю идут. Дату премьеры братья Дафферы пока не называют.
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