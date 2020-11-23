Дэн Трахтенберг возьмётся за пятого «Хищника»

Дэну Трахтенбергу
доверили постановку пятого фильма во вселенной «Хищника
», сообщает Variety
.
Над сценарием ленты корпит Патрик Айсон
. За производство отвечают Disney и 20th Century Studios, которые владеют правами на серию.
Первый «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером
увидел свет в 1987 году. Спустя несколько лет вышел сиквел с Дэнни Гловером
, а в новом тысячелетии появились ещё два продолжения, последнее из которых зрители увидели в 2018-м. Существует также дилогия «Чужой против Хищника
». На счету всех частей серии 443 миллиона долларов в мировом прокате.
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