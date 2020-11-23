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Дэн Трахтенберг возьмётся за пятого «Хищника»

23 ноября
2020 год

Новости кино >>
23 ноября 2020
Дэну Трахтенбергу доверили постановку пятого фильма во вселенной «Хищника», сообщает Variety.

Дэн Трахтенберг возьмётся за пятого «Хищника»

Над сценарием ленты корпит Патрик Айсон. За производство отвечают Disney и 20th Century Studios, которые владеют правами на серию.

Первый «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером увидел свет в 1987 году. Спустя несколько лет вышел сиквел с Дэнни Гловером, а в новом тысячелетии появились ещё два продолжения, последнее из которых зрители увидели в 2018-м. Существует также дилогия «Чужой против Хищника». На счету всех частей серии 443 миллиона долларов в мировом прокате.
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