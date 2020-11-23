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Фашисты расстреливают обитателей психиатрической больницы в эксклюзивном отрывке фильма «Клятва»

23 ноября
2020 год

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23 ноября 2020
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент из военной драмы Романа НестеренкоСчастье из осколков») «Клятва».


Судьба испытывает на прочность силу духа и любовь главных героев. Врач-психиатр Наум Балабан и его супруга Елизавета Нелидова стремятся помогать и служить людям, но им суждено жить в страшное время, когда кажется, весь мир сходит с ума. И даже друг становится врагом… Герои пройдут через фашистскую оккупацию и подозрения в шпионаже, будут противостоять уничтожению евреев и психиатрических больных... Удастся ли им спасти человеческие жизни, сохранить верность долгу и любовь.

«Балабан знал, что ждёт его пациентов, которые, с точки зрения идеологии Третьего рейха, являются «ущербным человеческим материалом» и подлежат уничтожению. Знал, какая участь ждёт и его, еврея и гуманиста. И тем не менее, остался на оккупированной территории», — рассказывает Роман Нестеренко.

Фашисты расстреливают обитателей психиатрической больницы в эксклюзивном отрывке фильма «Клятва»

Роли в картине сыграли Александр Баргман, Анна Вартанян, Дмитрий Готсдинер, Игорь Грабузов, Алёна Козырева, Николай Сердцев, Артём Болотовский, Владимир Роганов, Василий Мищенко, Юрий Цурило, Ольга Калмыкова, Светлана Павлова, Марина Денисова, Кристина Стефанович, Всеволод Быков и другие.

Съёмки фильма проходили в Крыму — Ялте, Севастополе и Симферополе. На проекте работали консультанты — историки, краеведы, психиатры, врачи общего профиля, переводчики и даже педагоги. Актёры специально выучили немецкий язык, чтобы их речь звучала правильно.

В российский прокат «Клятва» выйдет 26 ноября 2020 года.
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Фашисты расстреливают обитателей психиатрической больницы в эксклюзивном отрывке фильма «Клятва» фотографии
Фашисты расстреливают обитателей психиатрической больницы в эксклюзивном отрывке фильма «Клятва» фотографии
Фашисты расстреливают обитателей психиатрической больницы в эксклюзивном отрывке фильма «Клятва» фотографии
Фашисты расстреливают обитателей психиатрической больницы в эксклюзивном отрывке фильма «Клятва» фотографии
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