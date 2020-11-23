Фашисты расстреливают обитателей психиатрической больницы в эксклюзивном отрывке фильма «Клятва»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент из военной драмы Романа Нестеренко
(«Счастье из осколков
») «Клятва
».
Судьба испытывает на прочность силу духа и любовь главных героев. Врач-психиатр Наум Балабан и его супруга Елизавета Нелидова стремятся помогать и служить людям, но им суждено жить в страшное время, когда кажется, весь мир сходит с ума. И даже друг становится врагом… Герои пройдут через фашистскую оккупацию и подозрения в шпионаже, будут противостоять уничтожению евреев и психиатрических больных... Удастся ли им спасти человеческие жизни, сохранить верность долгу и любовь.
«Балабан знал, что ждёт его пациентов, которые, с точки зрения идеологии Третьего рейха, являются «ущербным человеческим материалом» и подлежат уничтожению. Знал, какая участь ждёт и его, еврея и гуманиста. И тем не менее, остался на оккупированной территории
», — рассказывает Роман Нестеренко.
Роли в картине сыграли Александр Баргман
, Анна Вартанян
, Дмитрий Готсдинер
, Игорь Грабузов
, Алёна Козырева
, Николай Сердцев
, Артём Болотовский
, Владимир Роганов
, Василий Мищенко
, Юрий Цурило
, Ольга Калмыкова
, Светлана Павлова
, Марина Денисова
, Кристина Стефанович
, Всеволод Быков
и другие.
Съёмки фильма проходили в Крыму — Ялте, Севастополе и Симферополе. На проекте работали консультанты — историки, краеведы, психиатры, врачи общего профиля, переводчики и даже педагоги. Актёры специально выучили немецкий язык, чтобы их речь звучала правильно.
В российский прокат «Клятва
» выйдет 26 ноября 2020
года.
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