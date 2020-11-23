Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александр Роднянский и Валерия Гай Германика работают над «Мёрзлой землёй»

23 ноября
2020 год

Новости кино >>
23 ноября 2020
Продюсер Александр Роднянский и режиссёр Валерия Гай Германика работают над «Мёрзлой землёй», которая станет первым в истории российским сериалом, создаваемым совместно с американской онлайн-платформой. В качестве последней выступит сервис Topic, уточняет пресс-служба кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн».

Александр Роднянский и Валерия Гай Германика работают над «Мёрзлой землёй»
фото: Александр Роднянский

«Мы очень рады партнёрству с Topic, онлайн-платформой, которую мы уважаем за её интерес и внимание к содержательному международному контенту. "Мёрзлая земля" — абсолютно российская история: события в ней происходят в отдалённой части России, все герои россияне и говорят только на русском языке. То обстоятельство, что американская онлайн-платформа решила инвестировать в производство нашего сериала, подтверждает грустный факт, что насилие и жестокое обращение с женщинами, о которых мы расскажем в сериале — тема универсальная и более чем актуальная. Она вызывает отклик и в Америке, и в России, и во всём современном мире», — прокомментировал Роднянский.

В основе сюжета — реальная история маньяка Дмитрия Лебедя — таксиста из Абакана, которого в 2019 году признали виновным в серии убийств и изнасилований. В сериале все имена участников и место действия будут изменены. Главное, что отличает «Мёрзлую землю» от многочисленных сериалов, посвящённых серийным убийцам — это непривычная точка зрения на историю, которая позволяет ей выйти за рамки традиционного жанра.

Дмитрий Лебедь
фото: prmira.ru

«Мы увидим эту историю не глазами следователей, не жертв и даже не самого убийцы, а глазами женщины, любящей преступника и не допускающей мысли о его виновности. Именно такое решение позволит нам погрузиться в психологические нюансы отношений созависимости и самообмана. Несмотря на то, что наша героиня не становится жертвой преступления, она всё равно жертва, чью глубокую потребность в любви, счастье и нормальной жизни эксплуатирует маньяк. Я очень рад, что к нам присоединилась Валерия Гай Германика, известная своим особым авторским почерком, режиссёрской бескомпромиссностью и отсутствием боязни говорить о самых острых общественных проблемах. Кроме того, мне кажется особо важным, чтобы режиссёром этого проекта была именно женщина», — подчеркнул Роднянский.

Сценарий восьмисерийного сериала написал Сергей Калужанов по следам реальных событий, описанных в журналистском расследовании Таисии Бекбулатовой «Дорога в Аскиз», которое было опубликовано в интернет-издании «Холод» в августе 2019-го. Важной темой станет и тотальное безразличие полиции, годами игнорировавшей заявления женщин об изнасилованиях. Более того, уже зная имя преступника, полиция отказывалась возбуждать уголовные дела, предпочитая верить мужчине-маньяку, утверждающему, что всё между ним и жертвами происходило по взаимному согласию. По словам режиссёра, она «очень рада, что Александр Роднянский предложил мне этот проект. Погружаясь в эту историю, я поняла, что тема будущего сериала абсолютно моя — как автор, я давно занимаюсь драмой человеческих отношений на грани».

Александр Роднянский и Валерия Гай Германика работают над «Мёрзлой землёй»
фото: Валерия Гай Германика

«Мёрзлая земля» (английское название - Frozen Land) была впервые представлена в марте 2020-го на главном питчинге сериальных проектов Series Mania и стал единственным российским участником в этом году. Съёмки запланированы на весну 2021-го.

«Мы гордимся умением находить во всех частях мира уникальные проекты, интересные для наших американских и канадских зрителей — такие, как "Мёрзлая земля". И мы очень рады партнёрству с "Нон-Стоп Продакшн". Особо рады тому, что это первый опыт совместного российско-американского производства сериала для американского стримингового сервиса», — говорит глава онлайн-платформы Topic Райан Чанатри.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Роднянский спродюсирует англоязычный сериал о порноиндустрии
Валерия Гай Германика сняла первый российский рэп-сериал «Бонус»
персоны
Валерия Гай ГерманикаСергей КалужановАлександр Роднянский

анонс

Скорбим

Людмила Князева
20 ноября ушла из жизни актриса Людмила Князева.
Клара Джалилова
20 ноября скончалась актриса Клара Джалилова.
Любовь Румянцева
18 ноября ушла из жизни актриса Любовь Румянцева.

День рождения >>

Анатолий Адоскин
Антон Богданов
Дарья Дроздовская
Наталья Круглова
Елена Максимова
Ольга Недоводина
Ангелина Степанова
Эдда Урусова
Наталья Щербакова
Мариуш Бенуа
Эллен Дрю
Борис Карлофф
Венсан Кассель
Франко Неро
Майли Сайрус
Мари Тёрёчик
все родившиеся 23 ноября >>

Афиша кино >>

Курьер
трагикомедия, экранизация
СССР, 1986
Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, 2020
Грань времени
научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
На острие
драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Необыкновенная история на Рождество
биография, драма, комедия
Ирландия, Канада, 2017
Человек из Подольска
драма, экранизация
Россия, 2020
Страна грёз
драма, триллер
США, 2019
Вечер шутов или серьёзно с приветом
комедия, семейное кино
Россия, 2020
Виктория
Россия, 2020
Дочь рыбака
драма, комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Изгоняющий дьявола: Инсомния
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен