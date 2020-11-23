Александр Роднянский и Валерия Гай Германика работают над «Мёрзлой землёй»

Продюсер Александр Роднянский и режиссёр Валерия Гай Германика работают над «Мёрзлой землёй», которая станет первым в истории российским сериалом, создаваемым совместно с американской онлайн-платформой. В качестве последней выступит сервис Topic, уточняет пресс-служба кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн».
фото: Александр Роднянский
«Мы очень рады партнёрству с Topic, онлайн-платформой, которую мы уважаем за её интерес и внимание к содержательному международному контенту. "Мёрзлая земля" — абсолютно российская история: события в ней происходят в отдалённой части России, все герои россияне и говорят только на русском языке. То обстоятельство, что американская онлайн-платформа решила инвестировать в производство нашего сериала, подтверждает грустный факт, что насилие и жестокое обращение с женщинами, о которых мы расскажем в сериале — тема универсальная и более чем актуальная. Она вызывает отклик и в Америке, и в России, и во всём современном мире», — прокомментировал Роднянский.
В основе сюжета — реальная история маньяка Дмитрия Лебедя — таксиста из Абакана, которого в 2019 году признали виновным в серии убийств и изнасилований. В сериале все имена участников и место действия будут изменены. Главное, что отличает «Мёрзлую землю» от многочисленных сериалов, посвящённых серийным убийцам — это непривычная точка зрения на историю, которая позволяет ей выйти за рамки традиционного жанра.
«Мы увидим эту историю не глазами следователей, не жертв и даже не самого убийцы, а глазами женщины, любящей преступника и не допускающей мысли о его виновности. Именно такое решение позволит нам погрузиться в психологические нюансы отношений созависимости и самообмана. Несмотря на то, что наша героиня не становится жертвой преступления, она всё равно жертва, чью глубокую потребность в любви, счастье и нормальной жизни эксплуатирует маньяк. Я очень рад, что к нам присоединилась Валерия Гай Германика, известная своим особым авторским почерком, режиссёрской бескомпромиссностью и отсутствием боязни говорить о самых острых общественных проблемах. Кроме того, мне кажется особо важным, чтобы режиссёром этого проекта была именно женщина», — подчеркнул Роднянский.
Сценарий восьмисерийного сериала написал Сергей Калужанов по следам реальных событий, описанных в журналистском расследовании Таисии Бекбулатовой «Дорога в Аскиз», которое было опубликовано в интернет-издании «Холод» в августе 2019-го. Важной темой станет и тотальное безразличие полиции, годами игнорировавшей заявления женщин об изнасилованиях. Более того, уже зная имя преступника, полиция отказывалась возбуждать уголовные дела, предпочитая верить мужчине-маньяку, утверждающему, что всё между ним и жертвами происходило по взаимному согласию. По словам режиссёра, она «очень рада, что Александр Роднянский предложил мне этот проект. Погружаясь в эту историю, я поняла, что тема будущего сериала абсолютно моя — как автор, я давно занимаюсь драмой человеческих отношений на грани».
фото: Валерия Гай Германика
«Мёрзлая земля» (английское название - Frozen Land) была впервые представлена в марте 2020-го на главном питчинге сериальных проектов Series Mania и стал единственным российским участником в этом году. Съёмки запланированы на весну 2021-го.
«Мы гордимся умением находить во всех частях мира уникальные проекты, интересные для наших американских и канадских зрителей — такие, как "Мёрзлая земля". И мы очень рады партнёрству с "Нон-Стоп Продакшн". Особо рады тому, что это первый опыт совместного российско-американского производства сериала для американского стримингового сервиса», — говорит глава онлайн-платформы Topic Райан Чанатри.
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