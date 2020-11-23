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Вышел последний эпизод документального сериала «Как снимали войну»

23 ноября
2020 год

Новости кино >>
23 ноября 2020
Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет 20-ю серию документального проекта «Как снимали войну». Финальный эпизод поименно представил самых известных фронтовых операторов, которые ценой собственной жизни, перебарывая страх и боль, пытались запечатлеть для потомков то, что происходило на фронте и чего стоила Победа. Эпизод доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.



За годы Великой отечественной войны советские операторы сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники, а это примерно 2100 часов. В основном это боевые действия – реальные или инсценированные, фронтовой быт, портреты героев – разведчиков, танкистов, снайперов, а также кадры разрушенных городов и поселков, убитых немцами мирных жителей.

Однако имена авторов этих кадров почти никому не известны, потому что чаще всего их не указывали в кинохрониках, но именно благодаря им у нас остались настоящие свидетельства войны.

«Завершая этот проект, мы решили поименно представить тех, кого мы показали мельком, что называется, общим списком. Назвать имена этих настоящих героев», - рассказал создатель проекта Алексей Ханютин.

Вышел последний эпизод документального сериала «Как снимали войну»
фото: Виктор Муромцев за минуту до гибели

***
Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.

Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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19-я серия документального проекта «Как снимали войну»: Один день войны
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16-я серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет о необычных ракурсах и применении длиннофокусной техники
Пятнадцатая серия документального проекта «Как снимали войну»
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13-я серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает, о чем не должен был догадываться зритель фронтовой хроники
12-я серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена фронтовому оператору Семену Школьникову
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Десятая серия документального проекта «Как снимали войну»
Девятая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю военной хроники из фильма Тарковского «Зеркало»
Восьмая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена инсценированным съемкам
Седьмая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена первой женщине-кинооператору Марии Суховой
Шестая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает о киноавтоматах оператора Николая Лыткина
Пятая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена оператору Владимиру Сущинскому
Новая серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Валентине Орлянкине
Третья серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Владиславе Микоше
Вышла вторая серия документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
Вышла первая серия первого документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
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Вышел последний эпизод документального сериала «Как снимали войну» фотографии
Вышел последний эпизод документального сериала «Как снимали войну» фотографии
Вышел последний эпизод документального сериала «Как снимали войну» фотографии
Вышел последний эпизод документального сериала «Как снимали войну» фотографии
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