Вышел последний эпизод документального сериала «Как снимали войну»

Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет 20-ю серию документального проекта «Как снимали войну». Финальный эпизод поименно представил самых известных фронтовых операторов, которые ценой собственной жизни, перебарывая страх и боль, пытались запечатлеть для потомков то, что происходило на фронте и чего стоила Победа. Эпизод доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.
За годы Великой отечественной войны советские операторы сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники, а это примерно 2100 часов. В основном это боевые действия – реальные или инсценированные, фронтовой быт, портреты героев – разведчиков, танкистов, снайперов, а также кадры разрушенных городов и поселков, убитых немцами мирных жителей.
Однако имена авторов этих кадров почти никому не известны, потому что чаще всего их не указывали в кинохрониках, но именно благодаря им у нас остались настоящие свидетельства войны.
«Завершая этот проект, мы решили поименно представить тех, кого мы показали мельком, что называется, общим списком. Назвать имена этих настоящих героев», - рассказал создатель проекта Алексей Ханютин.
фото: Виктор Муромцев за минуту до гибели
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Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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