На IVI стартует «Закон и Беспорядок», пародирующий культовые фильмы 90-х

27 ноября в онлайн-кинотеатре IVI стартует сериал Zakon i Besporyadok («Закон и Беспорядок»), пародирующий культовые фильмы, — от американских боевиков 1990-х до криминальных комедий 2000-х и лент с Джеки Чаном. Пилот проекта был впервые показан на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest, где его признали лучшим, сообщает пресс-служба IVI.
фото: К/ф Zakon i Besporyadok
События сериала разворачиваются в тихом спокойном городке Лытк-Анжелес, штат Москвачуссетс. Здесь у каждой банды есть свое законное место. Колумбийцы курят подорожник, ирландцы потягивают пиво, а китайцы едят лапшу. Но однажды на Лытк-Анжелес обрушиваются злые русские коммунисты и приносят с собой сахар. Они захватывают контроль над производством матрешек (традиционный югославский бизнес) и подсаживают на белый порошок весь город.
Каждая серия пародирует один из жанров. Как по содержанию: герои одни и те же, но попадают они то в азиатский файтинг, то в криминальный триллер, а то и в неонуарную историю. Так и по форме: все актеры говорят на ломаном английском, сверху которого записан одноголосый русский перевод.
«Мы увлечены идеей сотрудничества с молодыми талантливыми авторами, способными на дерзкие художественные решения — и в авторском, и в жанровом сегменте. И я рад, что наши партнеры из онлайн-кинотеатр IVI оказались открытыми к такому хулиганскому и необычному проекту как Zakon i Besporyadok», — отметил продюсер Александр Роднянский.
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