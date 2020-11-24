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Алексей Герман-младший завершил съемки фильма «30 дней 30 ночей»

24 ноября
2020 год

Новости кино >>
24 ноября 2020
В Репино под Санкт-Петербургом закончились съемки нового полнометражного фильма режиссера Алексея Германа-младшего и продюсерской компании «Метрафильмс» под рабочим названием «30 дней 30 ночей». Главная роль была написана специально для Мераба Нинидзе, ранее сыгравшего у Германа в «Бумажном солдате», сообщает пресс-служба проекта.

Алексей Герман-младший завершил съемки фильма «30 дней 30 ночей»
фото: Пресс-служба «Метрафильмс»

В актерский состав также вошли Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова и Анастасия Талызина. По словам режиссера, фильм сняли за 25 дней по сценарию, который был написан несколько лет назад. Весной этого года из-за пандемии приостановились съемки ленты Германа «Воздух», работа над которой велась три года. И несмотря на желание поддержать коллектив, чтобы сохранить костяк съемочной группы, было принято решение начать новый проект, так как кинематографистам «очень мучительно сидеть без работы, без приложения усилий».

В центре сюжета картины «30 дней 30 ночей» оказывается преподаватель вуза из небольшого городка. Он сражается за справедливость и вступает в борьбу за свои идеалы, имя, а, порой, и за существование. Сценарий картины написан Алексеем Германом-младшим в соавторстве с молодым драматургом Марией Огневой.

«Я постаралась соединить точность тысяч деталей интерьера, создать насыщенный и объемный мир, отражающий бытие героев, их мировоззрение, судьбу, органично соединив с моими ощущениями от восприятия действительности, наблюдениями, даже звуками капель дождя, которые барабанят по разным материалам», — рассказывает Елена Окопная, художник-постановщик и художник по костюмам фильма.

Алексей Герман-младший завершил съемки фильма «30 дней 30 ночей»
фото: Пресс-служба «Метрафильмс»

«Этот проект показался нам идеальным для работы в условиях пандемии. Он герметичный, в нем мало локаций, необходима небольшая съемочная группа. Действовали быстро. Актеры прочитали сценарий и очень быстро согласились. Всего за месяц с небольшим мне удалось собрать пул партнеров. Непросто было решить вопрос с приездом Мераба Нинидзе — он гражданин Австрии, и в этом нам помогло министерство культуры и Михаил Ефимович Швыдкой, за что мы им очень благодарны, — отметил генпродюсер картины Артем Васильев. — Это международный проект по составу участников, и у фильма уже есть известная международная сейлз-компания, которая будет объявлена позже».
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фильмы
30 дней, 30 ночейБумажный солдат

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Алексей Герман-младший завершил съемки фильма «30 дней 30 ночей» фотографии
Алексей Герман-младший завершил съемки фильма «30 дней 30 ночей» фотографии
Алексей Герман-младший завершил съемки фильма «30 дней 30 ночей» фотографии
Алексей Герман-младший завершил съемки фильма «30 дней 30 ночей» фотографии
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