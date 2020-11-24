Алексей Герман-младший завершил съемки фильма «30 дней 30 ночей»

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24 ноября «Белый квадрат» пройдет в смешанном формате В зале будут только номинанты и члены жюри, а зрители смогут посмотреть онлайн-трансляцию.

24 ноября На IVI стартует «Закон и Беспорядок», пародирующий культовые фильмы 90-х Впервые пилот сериала показали на Realist Web Fest, где он был признан лучшим.