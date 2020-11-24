«Белый квадрат» пройдет в смешанном формате

анонс

Впервые пилот сериала показали на Realist Web Fest, где он был признан лучшим.

На IVI стартует «Закон и Беспорядок», пародирующий культовые фильмы 90-х

23 ноября

Александр Роднянский и Валерия Гай Германика работают над «Мёрзлой землёй»

Это первый в истории российский сериал, который создаётся совместно с американской онлайн-платформой.