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«Белый квадрат» пройдет в смешанном формате

24 ноября
2020 год

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24 ноября 2020
1 декабря ХVI церемония вручения премии кинооператорского искусства «Белый квадрат» впервые пройдет в смешанном формате. В Московском государственном академическом театре «Русская песня» смогут присутствовать только номинанты, члены жюри и приглашенные журналисты. Для всех остальных будет доступна прямая онлайн-трансляция на портале Культура.рф, сообщает пресс-служба смотра.

«Белый квадрат» пройдет в смешанном формате
фото: Пресс-служба премии «Белый квадрат»

Почетную награду «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского получит заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ Вадим Алисов. На звание лучшего оператора года претендуют Михаил Агранович за «Сестрёнку», Роман Васьянов за «Одессу», Максим Осадчий за «Девятую», Ксения Середа за «Дылду», Александр Симонов за «Грех» и Юрий Шайгарданов за «Француза». Имя победителя станет известно непосредственно на церемонии.

«"Белый квадрат" всегда ждали, зная, что в этот день встретится всё операторское братство, а поддержать любимых кинохудожников придут и режиссеры, и артисты, и продюсеры. К сожалению, в этот раз в связи с эпидемиологической обстановкой мы не сможем собрать всех гостей на площадке, но рассчитываем, что благодаря прямой онлайн-трансляции церемонию увидит гораздо более широкий круг зрителей, а для наших номинантов именно сейчас особенно важно будет получить высокую оценку и признание своего труда», — отметил продюсер премии Максим Королев.

Председателем жюри «Белого квадрата» в этом году стал кинооператор Юрий Клименко. В оценке работ ему помогают операторы Морад Абдель-Фаттах и Мария Соловьева, режиссер Игорь Волошин, кинокритик Мария Безрук, художник-постановщик Эдуард Гизатуллин и сценаристка Мария Хмелик.
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