«Белый квадрат» пройдет в смешанном формате

1 декабря ХVI церемония вручения премии кинооператорского искусства «Белый квадрат» впервые пройдет в смешанном формате. В Московском государственном академическом театре «Русская песня» смогут присутствовать только номинанты, члены жюри и приглашенные журналисты. Для всех остальных будет доступна прямая онлайн-трансляция на портале Культура.рф, сообщает пресс-служба смотра.
«"Белый квадрат" всегда ждали, зная, что в этот день встретится всё операторское братство, а поддержать любимых кинохудожников придут и режиссеры, и артисты, и продюсеры. К сожалению, в этот раз в связи с эпидемиологической обстановкой мы не сможем собрать всех гостей на площадке, но рассчитываем, что благодаря прямой онлайн-трансляции церемонию увидит гораздо более широкий круг зрителей, а для наших номинантов именно сейчас особенно важно будет получить высокую оценку и признание своего труда», — отметил продюсер премии Максим Королев.
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