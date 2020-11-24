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Подведены итоги молодежного фестиваля «Телемания»

24 ноября
2020 год

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24 ноября 2020
Подведены итоги Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания», учрежденного Институтом кино и телевидения (ГИТР). Трансляция прошла онлайн и завершилась ток-шоу с победителями, сообщает пресс-служба смотра.

Подведены итоги молодежного фестиваля «Телемания»
фото: Пресс-служба фестиваля «Телемания»

Обладателем гран-при стала Анастасия Щуплова из ГИТРа, поставившая «Морфо». Спецприз от Общественного телевидения России забрала работа «Картина преступления», которую сняла Елизавета Шполянская из МГУ им. М.В. Ломоносова. Продюсер кинокомпании СТВ Наталья Дрозд выделила фильм «Хочу домой» Татьяны Лялиной и выразила намерение пригласить авторов к сотрудничеству. Сертификаты на годовое фестивальное продвижение от компании CinePromo получили шесть кинолент.

На «Телеманию-2020» пришло более 600 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Челябинска, Краснодара, Калининграда, Тамбова, Ростова-на-Дону, Брянска, Казани, Крыма, а также Беларуси, Украины, Кыргызстана, Казахстана, Сербии, Египта и Германии. В шорт-лист было отобрано 77 работ для 16 номинаций.

В состав профессионального жюри вошли телеведущий Дмитрий Дибров, продюсер кинокомпании СТВ Наталья Дрозд, оператор Олег Лукичёв, художник-постановщик Сергей Февралёв, медиаменеджер, генеральный продюсер и основатель компании SPACE Production Екатерина Ласкари, программный директор Центра документального кино и платформы Nonfiction.film Мария Готлиб, главный режиссёр телеканала RTVI US Михаил Романовский, кандидат филологических наук, академик Международной Академии Телевидения и Радио Мария Магронт-Ахвледиани, главный редактор сайта Moviestart Юлия Волкова, заместитель исполнительного директора Международной академии телевидения и радио Дмитрий Заслуев, замдиректора Российского государственного архива кинофотодокументов Римма Моисеева и киновед Константин Огнев.

Подведены итоги молодежного фестиваля «Телемания»
фото: Пресс-служба фестиваля «Телемания»

«Проигравших, я считаю, в нашей деле нет. Ваши идеи в любом случае рано или поздно «выстрелят», если в них есть рациональное зерно или что-то, что может зацепить публику – они обязательно найдут свой отклик», — сказала Екатерина Ласкари, отметив работу «Screenlife: альтернативная история любви Владимира Маяковского и Лили Брик» и пригласив ее автора Тану Тамарову к сотрудничеству.
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