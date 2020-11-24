Дмитрий Ульянов окажется в «Чужой стае»

Премьера сериала Александра Калугина «Чужая стая» с Дмитрием Ульяновым в главной роли состоится 30 ноября в эфире НТВ, сообщает пресс-служба телеканала. В центре сюжета – оперуполномоченный полиции Валерий Шатров, которого из-за сложного характера переводят в другой город, где он оказывается втянутым в интриги отдела ППС.
фото: Пресс-служба НТВ
«Нащупать характер моего героя, понять его мотивацию было, пожалуй, самым сложным для меня. История очень яркая и интересная, у неё совершенно неожиданный финал. Но если углубляться в моего персонажа, то Шатров довольно типичный герой: он появляется на новом месте и начинает геройствовать, иногда совершая необъяснимые поступки. Именно поэтому мне было сложно найти в нём что-то человеческое, понять, почему он поступает именно так, а не иначе, поймать тональность его внутренней жизни», – говорит Дмитрий Ульянов.
В отделе ППС героя царит коррупция, и многие дела закрываются без должного расследования. В первый же день Шатров ввязывается в историю с похищением общака – денег местных депутатов, бандитов и полиции. Несговорчивому Шатрову удаётся задержать бандита, укравшего деньги, но он отказывается передать его теневому хозяину города Крутакову. Пропажа общака усиливает конфликт интересов в городе, и Шатрову предстоит лавировать между участниками «большой игры», среди которых и сам Крутаков, и вор в законе Грек, и руководство городской полиции.
фото: Пресс-служба НТВ
«По задумке режиссера Александра Калугина, у моего героя есть достаточно раздолбанная машина. Наши художники нашли такой автомобиль, но он был настолько стар, что в какой-то момент просто остановился в кадре и перестал ездить. Нам нужно было как-то выкручиваться, потому что по сценарию Шатров постоянно передвигается на этой машине. Ребята каким-то образом ее починили, но она все время издавала характерный звук, как у вертолета. Мы смеялись и даже думали оставить этот фирменный звук и сделать его фишкой, но в итоге отказались от этой идеи, — рассказывает Дмитрий Ульянов. — А в моментах, когда машина наотрез отказывалась заводиться, ее самостоятельно заталкивали в кадр и так же выталкивали, а я в это время сидел за рулем с очень мужественным и непринужденным видом».
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