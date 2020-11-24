Николай Наумов спасает Зою Бербер от зомби-вируса

В сети появился первый трейлер комедийного антиблокбастера «Реальные пацаны против зомби
» производства компании Good Story Media и телеканала ТНТ. Режиссером фильма выступила Жанна Кадникова
(«Реальные пацаны
»).
По сюжету в Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, учёные пытаются найти антидот. Самолёты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Всё налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.
Ведущие роли в картине исполнили Николай Наумов
, Зоя Бербер
, Владимир Селиванов
, Марина Федункив
, Алексей Базанов
, Армен Бежанян
, Станислав Тляшев
, Мария Скорницкая
, Валентина Мазунина
, Игорь Ознобихин
, Сергей Ершов
, Максим Тихонов
и другие.
Лента «Реальные пацаны против зомби
» выйдет в российский прокат 17 декабря
.
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