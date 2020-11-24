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Николай Наумов спасает Зою Бербер от зомби-вируса

24 ноября
2020 год

Новости кино >>
24 ноября 2020
В сети появился первый трейлер комедийного антиблокбастера «Реальные пацаны против зомби» производства компании Good Story Media и телеканала ТНТ. Режиссером фильма выступила Жанна КадниковаРеальные пацаны»).


По сюжету в Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, учёные пытаются найти антидот. Самолёты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Всё налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.

Николай Наумов спасает Зою Бербер от зомби-вируса

Ведущие роли в картине исполнили Николай Наумов, Зоя Бербер, Владимир Селиванов, Марина Федункив, Алексей Базанов, Армен Бежанян, Станислав Тляшев, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Игорь Ознобихин, Сергей Ершов, Максим Тихонов и другие.

Лента «Реальные пацаны против зомби» выйдет в российский прокат 17 декабря.
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Николай Наумов спасает Зою Бербер от зомби-вируса фотографии
Николай Наумов спасает Зою Бербер от зомби-вируса фотографии
Николай Наумов спасает Зою Бербер от зомби-вируса фотографии
Николай Наумов спасает Зою Бербер от зомби-вируса фотографии
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