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Марк Руффало станет отцом Райана Рейнольдса

25 ноября
2020 год

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25 ноября 2020
Марк Руффало присоединился к актерскому составу фантастического фильма Шона Леви «Проект Адам» (The Adam Project) для Netflix. Вместе с Райаном Рейнольдсом им предстоит сыграть отца и сына, сообщает The Hollywood Reporter.

Марк Руффало станет отцом Райана Рейнольдса

По сюжету герой Рейнольдса отправляется в прошлое, чтобы встретить 13-летнего себя и решить собственные проблемы. Кроме того, он видится с покойным отцом, который теперь становится его ровесником. История с рабочим названием «Нас зовут Адам» (Our Name Is Adam) была задумана в 2012-м. Когда проект находился на стадии разработки, главную роль в нем мог исполнить Том Круз.

В приключенческой драме Леви также задействована Кэтрин Кинер в роли злодейки, а также Зои Салдана и Дженнифер Гарнер. Съемки ленты стартовали в Ванкувере на прошлой неделе.
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