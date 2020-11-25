Марк Руффало станет отцом Райана Рейнольдса

Марк Руффало
присоединился к актерскому составу фантастического фильма Шона Леви
«Проект Адам
» (The Adam Project) для Netflix
. Вместе с Райаном Рейнольдсом
им предстоит сыграть отца и сына, сообщает The Hollywood Reporter
.
По сюжету герой Рейнольдса отправляется в прошлое, чтобы встретить 13-летнего себя и решить собственные проблемы. Кроме того, он видится с покойным отцом, который теперь становится его ровесником. История с рабочим названием «Нас зовут Адам» (Our Name Is Adam) была задумана в 2012-м. Когда проект находился на стадии разработки, главную роль в нем мог исполнить Том Круз
.
В приключенческой драме Леви также задействована Кэтрин Кинер
в роли злодейки, а также Зои Салдана
и Дженнифер Гарнер
. Съемки ленты стартовали в Ванкувере на прошлой неделе.
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