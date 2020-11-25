Кирилл Кяро начнет развозить «Пассажиров» необычного такси 24 декабря

Оригинальный сериал START «Пассажиры» стартует 24 декабря. Главную роль в новом проекте Карена Оганесяна исполнил Кирилл Кяро. Всего в ленте будет восемь новелл, и в день премьеры на видеосервисе появятся два эпизода, сообщает пресс-служба START.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
По сюжету в такси к Андрею, рассекающему по Москве на старом «Мерседесе» из 90-х, попасть непросто. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси не продолжит свой путь.
«Для меня непривычно играть в таком формате, серии достаточно короткие, пространство — камерное. Нет экшна, невозможно отвлечь зрителя каким-то действием, нельзя спрятаться за сюжетными поворотами. С другой стороны, внутри машины может произойти много всего, это огромное поле для творчества. За дело взялись очень крутые артисты, я ни с кем из них не работал до этого, что вдвойне интересно. А с таким режиссером отправиться в необычное, творческое путешествие — удовольствие», — рассказал Кирилл Кяро.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
В числе пассажиров окажется Анастасия Уколова, сыгравшая блогерку Вику, которая во время съемок сториз для рекламодателя по нелепой случайности оказывается на заднем сидении машины. В глубине души она знает, что ради хайпа зашла слишком далеко. Героями одной из новелл станут заклятые враги Никита (Андрей Бурковский) и Вадим (Даниил Воробьев). В такси им придется выяснить, в чем истинная причина их ненависти и что их связывает на самом деле. В актерский состав также вошли Юлия Снигирь, Анатолий Белый, Егор Губарев и Юлия Ауг.
«Есть несколько причин, почему я согласился сыграть в проекте. Во-первых, тут у меня были пробы с самым длинным в жизни отрывком текста. Семь страниц сценария, которые мы играли от начала до конца — вышло восемь минут. Это как театр, получается? Серии длятся всего 15 минут — это необычно, но и очень удобно. Можно посмотреть серию полностью и не откладывать. Режиссер и актеры: все серии забиты самыми узнаваемыми ребятами, а Карен только что выпустил один хитовый сериал — и вот уже делает новый. Кирилл Кяро. Очень хороший человек, а еще и международный актер. Я устал вспоминать его проекты на Netflix, чтобы спросить о чем-то или пошутить, — рассказывает Сергей Гилев. — Мой герой Кирилл много лет принимал наркотики и не смог вовремя остановиться. В такси ему предстоит добраться до причины своей зависимости и наконец отпустить прошлое. Или не отпустить?»
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«Мне стало интересно, сможем ли мы за 15-20 минут заставить зрителя испытать целый спектр чувств: полюбить, возненавидеть, простить или не простить героев? Это сверхзадача для меня и для артистов. При этом мы не уходим в слишком серьезные материи, после просмотра у зрителей не останется тяжелых мыслей. В любой истории нужен юмор. Несмотря на то, что действие происходит между мирами, мистика на этом заканчивается, наш проект — это скорее драма», — говорит режиссер сериала Карен Оганесян.
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