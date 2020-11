Ксавье Долан дебютирует на телевидении

фото: imdb.com

Канадский режиссер Ксавье Долан снимет свой первый телесериал. В основу дебютного проекта «» (The Night Logan Woke Up) ляжет пьеса, сообщает The Hollywood Reporter Действие ленты разворачивается в 1990-е, а в центре сюжета оказываются трое друзей — Логан, Джулс и его сестра Мими. Они проводят много времени друг с другом, однако всему приходит конец, когда Логан насилует Мими. Спустя тридцать лет женщина возвращается домой после смерти ее матери, чтобы собственными глазами увидеть, как тайны, похороненные глубоко в прошлом, всплывают на поверхность.Главные роли в сериале исполнят актеры, задействованные в театральной постановке по пьесе Бушара. Производством проекта занимаются компании Canal+, Quebecor Content и Studiocana. Съемки стартуют в 2021 году, а премьера запланирована на 2022-й.