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Ксавье Долан дебютирует на телевидении

25 ноября
2020 год

Новости кино >>
25 ноября 2020
Канадский режиссер Ксавье Долан снимет свой первый телесериал. В основу дебютного проекта «Ночь, когда Логан проснулся» (The Night Logan Woke Up) ляжет пьеса Мишеля Бушара, сообщает The Hollywood Reporter.

Ксавье Долан дебютирует на телевидении
фото: imdb.com

Действие ленты разворачивается в 1990-е, а в центре сюжета оказываются трое друзей — Логан, Джулс и его сестра Мими. Они проводят много времени друг с другом, однако всему приходит конец, когда Логан насилует Мими. Спустя тридцать лет женщина возвращается домой после смерти ее матери, чтобы собственными глазами увидеть, как тайны, похороненные глубоко в прошлом, всплывают на поверхность.

Главные роли в сериале исполнят актеры, задействованные в театральной постановке по пьесе Бушара. Производством проекта занимаются компании Canal+, Quebecor Content и Studiocana. Съемки стартуют в 2021 году, а премьера запланирована на 2022-й.
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