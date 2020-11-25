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Объявлена программа «Дня короткометражного кино-2020»

25 ноября
2020 год

Новости кино >>
25 ноября 2020
Объявлена программа всероссийской акции «День короткометражного кино-2020», которая пройдет в этом году с 17 по 31 декабря в седьмой раз. В рамках нее состоятся свыше 1000 сеансов более чем на 700 площадках в 69 регионах России и 23 странах мира.

Объявлена программа «Дня короткометражного кино-2020»
фото: shortday.ru

В программе — некоммерческие онлайн и офлайн показы и премьеры короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов и веб-сериалов, образовательная и деловая программы, «Ночь короткого метра», подведение итогов опроса киноэкспертов, а также флешмоб «Мой первый короткий метр» с участием известных кинематографистов и многое другое.

На смотре будут показаны «Сера» Ланы Влади, отмеченная гран-при «Кинотавра», «Хочу домой» Татьяны Лялиной, удостоившаяся главного приза в конкурсе «Короче», участник Берлинале — «Мой галактический двойник Галактион» Александра Свирского, а также ленты-победители других смотров, в числе которых «Соня любит, Соня не любит» Натальи Беляевой, «Большая восьмерка» Ивана Соснина, «Ван манго плиз» Надежды Михалковой, фильм о Великой Отечественной Войне «Солдатская шапка» Павла Москвина.

В этом году для участия в акции было прислано более 300 заявок, из них сформировано 5 конкурсных программ. Ее участники поборются за призовой фонд размером 1,3 миллиона рублей. Лауреатов определит экспертный совет, который будет объявлен позднее. Помимо работ Влади, Михалковой и Лялиной в конкурсе игрового кино под названием «Любовь и смерть» будут представлены «Рождение трагедии из звуков музыки» Раили Каримовой, «Эколав» Дмитрия Григорьева и «Саша ищет таланты» Павла Сидорова. В блоке «О главном» собраны семейные фильмы о маленьких и больших героях. В их числе работы Соснина, Беляевой, Моксвина, а также «Теория вероятности случайных событий» Александры Сарана и «Спасибо!» Марии Шульгиной.

Объявлена программа «Дня короткометражного кино-2020»
фото: К/ф "Большая восьмерка"

В рамках внеконкурсных мероприятий первый в России веб-кинотеатр CHILL представит свою специальную программу новых российских и международных веб-сериалов, лауреатов и участников Realist Web Fest и других международных фестивалей. Программа состоит из сериалов разных жанров, хронометраж которых не более 15 минут.

При поддержке агентств Eastwood и Vostok пройдёт показ двух внеконкурсных программ зарубежных фильмов-кандидатов на European Film Awards, куда войдут одни из лучших европейских проектов этого года. По традиции будет представлена подборка анимационных лент-участников крупнейшего российского фестиваля анимации в Суздале.

«День короткометражного кино» впервые состоялся 2014 году по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России. В 2019-м и 2020-м проект был поддержан Фондом президентских грантов. Главная цель акции – привлечение внимания представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствование обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ дебютантов на различных площадках и развитие киноклубного движения.
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персоны
Лана ВладиРаиля КаримоваТатьяна ЛялинаНадежда МихалковаАлександра СаранаАлександр Свирский (II)Павел СидоровИван Соснин
фильмы
Мой галактический двойник ГалактионРождение трагедии из звуков музыкиСаша ищет талантыСераСпасибоТеория вероятности случайных событийХочу домой

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