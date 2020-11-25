Объявлена программа «Дня короткометражного кино-2020»

Объявлена программа всероссийской акции «День короткометражного кино-2020», которая пройдет в этом году с 17 по 31 декабря в седьмой раз. В рамках нее состоятся свыше 1000 сеансов более чем на 700 площадках в 69 регионах России и 23 странах мира.
В программе — некоммерческие онлайн и офлайн показы и премьеры короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов и веб-сериалов, образовательная и деловая программы, «Ночь короткого метра», подведение итогов опроса киноэкспертов, а также флешмоб «Мой первый короткий метр» с участием известных кинематографистов и многое другое.
В рамках внеконкурсных мероприятий первый в России веб-кинотеатр CHILL представит свою специальную программу новых российских и международных веб-сериалов, лауреатов и участников Realist Web Fest и других международных фестивалей. Программа состоит из сериалов разных жанров, хронометраж которых не более 15 минут.
При поддержке агентств Eastwood и Vostok пройдёт показ двух внеконкурсных программ зарубежных фильмов-кандидатов на European Film Awards, куда войдут одни из лучших европейских проектов этого года. По традиции будет представлена подборка анимационных лент-участников крупнейшего российского фестиваля анимации в Суздале.
«День короткометражного кино» впервые состоялся 2014 году по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России. В 2019-м и 2020-м проект был поддержан Фондом президентских грантов. Главная цель акции – привлечение внимания представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствование обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ дебютантов на различных площадках и развитие киноклубного движения.
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