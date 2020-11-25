«Чудо-женщина: 1984» выйдет в российский прокат в следующем году

Фентези «Чудо-женщина: 1984
» с Галь Гадот
стартует в российском прокате 14 января 2021 года. Неделей раньше, 7 января, у супергеройского фильма будет превью в кинотеатрах IMAX, сообщает пресс-служба студии Warner Bros. в России.
Российская премьера переносилась трижды. До пандемии она была запланирован на июнь. Недавно Warner Bros. заявила, что релиз сиквела состоится одновременно онлайн и оффлайн — на стриминговой платформе HBO Max и в кинотеатрах стран, где сервис пока недоступен.
По сюжету амазонка-воительница Диана покинула свой уединенный остров, чтобы спасти человечество. Преодолев трагедию Первой мировой войны, Чудо-женщина втягивается в новую международную баталию в 1984 году. Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он не жалеет средств и собирает со всех уголков света разнообразные магические артефакты, пытаясь найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. В поисках ему помогает специалист по древней истории доктор Барбара Энн Минерва. Так в руки Минервы попадает некий артефакт, который превращает её в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку — Гепарду. Вне себя от ярости она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.
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