Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Чудо-женщина: 1984» выйдет в российский прокат в следующем году

25 ноября
2020 год

Новости кино >>
25 ноября 2020
Фентези «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот стартует в российском прокате 14 января 2021 года. Неделей раньше, 7 января, у супергеройского фильма будет превью в кинотеатрах IMAX, сообщает пресс-служба студии Warner Bros. в России.

«Чудо-женщина: 1984» выйдет в российский прокат в следующем году

Российская премьера переносилась трижды. До пандемии она была запланирован на июнь. Недавно Warner Bros. заявила, что релиз сиквела состоится одновременно онлайн и оффлайн — на стриминговой платформе HBO Max и в кинотеатрах стран, где сервис пока недоступен.

По сюжету амазонка-воительница Диана покинула свой уединенный остров, чтобы спасти человечество. Преодолев трагедию Первой мировой войны, Чудо-женщина втягивается в новую международную баталию в 1984 году. Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он не жалеет средств и собирает со всех уголков света разнообразные магические артефакты, пытаясь найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. В поисках ему помогает специалист по древней истории доктор Барбара Энн Минерва. Так в руки Минервы попадает некий артефакт, который превращает её в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку — Гепарду. Вне себя от ярости она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мулан», «Черная вдова» и «King's man: начало» стали самыми ожидаемыми премьерами в России
Релизы «Довода», сиквела «Чудо-женщины» и четвёртой «Матрицы» перенесены
Список всех отменённых и перенесённых из-за коронавируса событий в сфере кино и театра
Будущее наступило: Галь Гадот переезжает в 80-е
Завершились съемки «Чудо-женщины 1984»
С меня хватит! Как 1980-е вошли в моду и почему это скоро закончится
персоны
Галь Гадот
фильмы
Чудо-женщина: 1984

анонс

Скорбим

Аждар Гамидов
24 ноября ушёл из жизни актёр Аждар Гамидов.
Георгий Гаврилов
24 ноября ушёл из жизни режиссёр Георгий Гаврилов.
Сергей Коноплёв
23 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Коноплёв.
Владимир Фирсов
22 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Фирсов.
Светлана Обидина
18 ноября ушла из жизни актриса Светлана Обидина.

День рождения >>

Юрий Архангельский
Олег Жуков
Александр Казаков
Иван Латышев
Максуд Мансуров
Александр Мартынов (VII)
Нонна Мордюкова
Александр Тютин
Олег Харитонов
Йоэль Киннаман
Изабела Куна
Кэти Кэссиди
Дагрей Скотт
Розанна Скьяффино
Гаспар Ульель
Кристина Эпплгейт
все родившиеся 25 ноября >>

Афиша кино >>

Курьер
трагикомедия, экранизация
СССР, 1986
Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, 2020
Грань времени
научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
На острие
драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Необыкновенная история на Рождество
биография, драма, комедия
Ирландия, Канада, 2017
Страна грёз
драма, триллер
США, 2019
Человек из Подольска
драма, экранизация
Россия, 2020
Дочь рыбака
драма, комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Изгоняющий дьявола: Инсомния
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2019
Линия горизонта
экшен-триллер
Швеция, 2020
Вечер шутов или серьёзно с приветом
комедия, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен