Мадс Миккельсен официально заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3»

Мадс Миккельсен
сыграет Геллерта Грин-Де-Вальда вместо Джонни Деппа
в фильме «Фантастические твари и где они обитают 3
». Информацию, впервые озвученную две недели назад изданием Deadline
, официально подтвердила студия Warner Bros.
С Деппом разорвали
контракт после его поражения
в британском суде. Ранее актёр обвинил таблоид The Sun в клевете из-за статьи, утверждавшей, что он избивал свою бывшую супругу Эмбер Хёрд
.
Миккельсена выбрал лично режиссёр фэнтези-серии Дэвид Йейтс
, являющийся фанатом датского актёра, после чего более десяти дней велись переговоры о его участии. В конце концов они договорились.
Картину, основанную на вселенной Джоан Роулинг
, снимают в Лондоне. Премьеру следует ожидать 15 июля 2022 года, куда фильму из-за затянувшегося производства пришлось переехать с 12 ноября 2021-го.
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