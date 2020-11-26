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Мадс Миккельсен официально заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3»

26 ноября
2020 год

Новости кино >>
26 ноября 2020
Мадс Миккельсен сыграет Геллерта Грин-Де-Вальда вместо Джонни Деппа в фильме «Фантастические твари и где они обитают 3». Информацию, впервые озвученную две недели назад изданием Deadline, официально подтвердила студия Warner Bros.

С Деппом разорвали контракт после его поражения в британском суде. Ранее актёр обвинил таблоид The Sun в клевете из-за статьи, утверждавшей, что он избивал свою бывшую супругу Эмбер Хёрд.

Мадс Миккельсен официально заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3»
фото: joblo.com

Миккельсена выбрал лично режиссёр фэнтези-серии Дэвид Йейтс, являющийся фанатом датского актёра, после чего более десяти дней велись переговоры о его участии. В конце концов они договорились.

Картину, основанную на вселенной Джоан Роулинг, снимают в Лондоне. Премьеру следует ожидать 15 июля 2022 года, куда фильму из-за затянувшегося производства пришлось переехать с 12 ноября 2021-го.
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