Стартовал приём заявок на Третью премию в области веб-индустрии

анонс

Сергей Гузеев и Анна Роскошная посмотрят «Глаза в глаза»

26 ноября

Завершились съёмки четвёртого и пятого сезонов «Соседей»

Работа над сериалом велась на протяжении двух месяцев в станице Обуховская Ростовской области.