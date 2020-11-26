Стартовал приём заявок на Третью премию в области веб-индустрии. В конкурсе смогут принять участие веб-сериалы и онлайн-проекты, снятые на русском языке, премьера которых состоялась в период с 1 ноября 2019-го по 1 декабря 2020 года. Подать заявку
можно до 25 декабря включительно, уточняет пресс-служба компании Red Carpet Studio, выступающей организатором премии.
По словам генерального продюсера премии Антона Калинкина
, «в этом году подать заявку на участие могут производители контента, а также представители всех ключевых онлайн-платформ – мы предложили им сформировать свой список номинантов».
Премия в области веб-индустрии вручается с 2018-го и отражает главные тренды года в области интернет-индустрии. Проведение торжественной Церемонии вручения запланировано на 5 февраля 2021-го в Москве. В этот же день пройдёт третий международный веб-маркет, в котором традиционно принимают участие российские и иностранные представители индустрии. В рамках маркета запланированы питчи и презентации новых проектов, индустриальные круглые столы, образовательные и другие мероприятия.
Работы на соискание премии принимаются в номинациях «Документальный онлайн-проект года», «Просветительский онлайн-проект года», «Онлайн-тревел проект года», «Развлекательное онлайн-шоу года», «Telegram-канал года», «Интервьюер года», «Прорыв года», «Онлайн-персона года», «Онлайн-событие года», «Лучший веб-сериал (эпизод менее 24 мин)» и «Лучший интернет-сериал (эпизод более 24 мин)».
обсуждение >>