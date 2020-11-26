Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стартовал приём заявок на Третью премию в области веб-индустрии

26 ноября
2020 год

Новости кино >>
26 ноября 2020
Стартовал приём заявок на Третью премию в области веб-индустрии. В конкурсе смогут принять участие веб-сериалы и онлайн-проекты, снятые на русском языке, премьера которых состоялась в период с 1 ноября 2019-го по 1 декабря 2020 года. Подать заявку можно до 25 декабря включительно, уточняет пресс-служба компании Red Carpet Studio, выступающей организатором премии.

По словам генерального продюсера премии Антона Калинкина, «в этом году подать заявку на участие могут производители контента, а также представители всех ключевых онлайн-платформ – мы предложили им сформировать свой список номинантов».

Стартовал приём заявок на Третью премию в области веб-индустрии
фото: premia-w.ru

Премия в области веб-индустрии вручается с 2018-го и отражает главные тренды года в области интернет-индустрии. Проведение торжественной Церемонии вручения запланировано на 5 февраля 2021-го в Москве. В этот же день пройдёт третий международный веб-маркет, в котором традиционно принимают участие российские и иностранные представители индустрии. В рамках маркета запланированы питчи и презентации новых проектов, индустриальные круглые столы, образовательные и другие мероприятия.

Работы на соискание премии принимаются в номинациях «Документальный онлайн-проект года», «Просветительский онлайн-проект года», «Онлайн-тревел проект года», «Развлекательное онлайн-шоу года», «Telegram-канал года», «Интервьюер года», «Прорыв года», «Онлайн-персона года», «Онлайн-событие года», «Лучший веб-сериал (эпизод менее 24 мин)» и «Лучший интернет-сериал (эпизод более 24 мин)».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Веб-сериалы с Павлом Прилучным, Сергеем Безруковым и Яной Трояновой претендуют на премию в области веб-индустрии
Веб-сериалы с Денисом Шведовым и Ириной Старшенбаум претендуют на премию в области веб-индустрии
Поиск по меткам
веб-сериалы
персоны
Антон Калинкин (II)

анонс

Скорбим

Аждар Гамидов
24 ноября ушёл из жизни актёр Аждар Гамидов.
Георгий Гаврилов
24 ноября ушёл из жизни режиссёр Георгий Гаврилов.
Альгирдас Паулавичюс
23 ноября ушёл из жизни актёр Альгирдас Паулавичюс.
Сергей Коноплёв
23 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Коноплёв.
Владимир Фирсов
22 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Фирсов.
Светлана Обидина
18 ноября ушла из жизни актриса Светлана Обидина.

День рождения >>

Максим Аверин
Мария Иванова (IV)
Игорь Класс
Марина Куделинская
Тамта Лано
Антон Макарский
Илья Оболонков
Кирилл Рубцов
Тамара Шакирова
Марек Буковский
Анри Видаль
Кшиштоф Кершновский
Сирил Кьюсак
Дебора Секко
Питер Фачинелли
Казимеж Юноша-Стемповский
все родившиеся 26 ноября >>

Афиша кино >>

Курьер
трагикомедия, экранизация
СССР, 1986
Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, 2020
Грань времени
научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
На острие
драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Необыкновенная история на Рождество
биография, драма, комедия
Ирландия, Канада, 2017
Страна грёз
драма, триллер
США, 2019
Человек из Подольска
драма, экранизация
Россия, 2020
Дочь рыбака
драма, комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Изгоняющий дьявола: Инсомния
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2019
Линия горизонта
экшен-триллер
Швеция, 2020
Вечер шутов или серьёзно с приветом
комедия, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен