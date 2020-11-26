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Завершились съёмки четвёртого и пятого сезонов «Соседей»

26 ноября
2020 год

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26 ноября 2020
Завершились съёмки четвёртого и пятого сезонов «Соседей», заказанных телеканалом «Россия». Работа над сериалом велась на протяжении двух месяцев в станице Обуховская Ростовской области, которая уже на протяжении пяти сезонов хорошо знакома телезрителям как деревня Колотилово. Об этом сообщает пресс-служба телекомпании «Мостелефильм Дистрибьюшн», отвечающей за производство многосерийной комедии.

Завершились съёмки четвёртого и пятого сезонов «Соседей»
фото: пресс-служба телекомпании «Мостелефильм Дистрибьюшн»

«Мы были и в районе Таганрога, и в Краснодарском крае. На Обуховку наткнулись совершенно случайно, — вспоминает режиссёр Владимир Виноградов. — Здесь всё ещё сохранилась русская деревенская культура. Это и наличники, и крашеные дома, избы, печи, при этом всё было в очень ухоженном состоянии. По задаче нам был необходим огромный двор или два больших двора, которые можно объединить. Ещё было важно, чтобы эти участки могли сдать в аренду хозяева. И найти то, что нас устраивает по месту съёмки, окружению, по тому, как ведут себя хозяева, было большой удачей».

Сюжет будет разворачиваться вокруг противостояния двух соседских семей — москвичей Кораблёвых и простых деревенских жителей Ширшиковых. В главных ролях заняты Евгений Сидихин, Владимир Тимофеев, Елена Валюшкина и Юлия Ауг.

Завершились съёмки четвёртого и пятого сезонов «Соседей»
фото: пресс-служба телекомпании «Мостелефильм Дистрибьюшн»

«Татьяна Ширшикова – сильная, но при этом мягкая и добрая. Она очень любит своего мужа и всё ему прощает. И даже если Татьяна бывает строгой, то всё-равно в конечном счете пытается найти компромисс», — рассказала о своей героине Ауг.

В новых сериях непримиримых врагов Ширшиковых и Кораблёвых ждут настоящие страсти. Казалось бы, все конфликты в прошлом, и в большой семье наступил долгожданный мир: дети отпраздновали свадьбу, районный конкурс на лучший садовый цветок выигран. Но идиллия новоиспечённых родственников рушится в одночасье, когда внезапные обстоятельства вынуждают их жить под одной крышей.

Завершились съёмки четвёртого и пятого сезонов «Соседей»
фото: пресс-служба телекомпании «Мостелефильм Дистрибьюшн»

Не без труда разобравшись с этим, Ширшиковы и Кораблёвы узнают, что в их семье ожидается пополнение. Возвращаясь из Москвы, куда герои ездили, чтобы повидать внука, Кораблёвы и Ширшиковы спасают от рук бандитов беспризорного негритёнка. Удивительно, но мальчика зовут Максим, как и их родного внука. Растроганные душещипательным рассказом о его тяжёлой сиротской судьбе, семьи забирают Максимку в Колотилово.

«Виктор Ширшиков такой же, как и я, — считает Владимир Тимофеев. — Ведь актёр всегда ищет в себе те качества, которые могут быть у его героя. Поступил бы я как он в той или иной ситуации? Будучи простым деревенским работягой, стал бы воевать с надменными соседями из столицы? Наверное, стал бы. Значит, он мне близок. Если нет, значит, надо продолжать искать что-то "ширшиковское"».
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Завершились съёмки четвёртого и пятого сезонов «Соседей» фотографии
Завершились съёмки четвёртого и пятого сезонов «Соседей» фотографии
Завершились съёмки четвёртого и пятого сезонов «Соседей» фотографии
Завершились съёмки четвёртого и пятого сезонов «Соседей» фотографии
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