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Сергей Гузеев и Анна Роскошная посмотрят «Глаза в глаза»

26 ноября
2020 год

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26 ноября 2020
На НТВ 30 ноября в 9.25 состоится премьера 60-серийного детектива «Глаза в глаза» с Сергеем Гузеевым и Анной Роскошной в главных ролях. Согласно пресс-службе телеканала, компанию им составили Ольга Остроумова, Сергей Селин, Роман Индык, Алёна Ковалёва, Эва Мильграм, Дмитрий Асташевич, Данила Шевченко, Юлия Назаренко-Благая, Кристина Орлянская и другие актёры.

Сергей Гузеев и Анна Роскошная посмотрят «Глаза в глаза»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету сериала, в городе происходит резонансное преступление – убита финалистка вокального конкурса и любимица зрителей Ангелина Седова. Для расследования этого дела при Следственном комитете создаётся спецгруппа, которой руководит рассудительный следователь Олег Крылов (Гузеев).

«Я полюбил своего героя, иначе и быть не может. Хотелось показать его искренним человеком, которого одолевают совершенно разные, но при этом естественные чувства и эмоции, как положительные, так и отрицательные. И очень важно было сохранить понятный человеческий баланс: с одной стороны, герой может быть сентиментальным и мягким, с другой — он всё-таки человек закона и должен быть твёрдым в своих проявлениях», – говорит Сергей Гузеев.

Сергей Гузеев и Анна Роскошная посмотрят «Глаза в глаза»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В помощь Крылову начальство направляет психолога Марию Германову (Роскошная), специалиста по физиогномике, НЛП и составлению психологических портретов. Мария разработала собственную психологическую методику, которая позволяет отличать правду от лжи и тем самым выводить преступников на чистую воду.

«От первого мотора до съёмки финального кадра прошло полтора года. За это время я настолько сроднилась со своим персонажем, что меня даже "перекрестили" из Анны в Анну-Марию. Как и в любом долгоиграющем проекте, времени на отдых было крайне мало. Все отдавались проекту на сто процентов, а наш талантливый режиссёр Дима Пантелеев – на все двести процентов. Я очень благодарна Диме, потому что, несмотря на всю усталость, он всегда находил время для того, чтобы поддержать нас и разрядить атмосферу. В моменты моих творческих мук и сомнений в себе он меня успокаивал: "Анечка, не переживай, всё, что будет плохо, я вырежу"», — делится Анна Роскошная.

Сергей Гузеев и Анна Роскошная посмотрят «Глаза в глаза»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Методы Марии, никогда до этого не работавшей с реальными преступлениями, категорически не устраивает матёрого служителя закона. Однако вскоре становится очевидно, что именно благодаря непривычным и странным, на первый взгляд, психологическим приёмам, которые Мария виртуозно применяет в ходе допросов, спецотдел успешно раскрывает ряд сложных дел. Крылов вынужден признать эффективность её работы и даже попытаться наладить отношения со строгим, но симпатичным психологом.

«Нам очень повезло с режиссёром. Благодаря Дмитрию Пантелееву, все наши партнёры, герои серий — очень интересные персонажи в исполнении очень крутых актёров. Я смотрел на них и восхищался. С Сергеем Селиным, который исполнил роль моего начальника, мы не были знакомы, но очень подружились. А поработать с Ольгой Михайловной Остроумовой было для меня особым счастьем, потому что я знаком с ней и всей её семьей уже больше десяти лет, и они с Валентином Иосифовичем Гафтом очень близкие мне люди. Когда мы узнали, что Ольга Михайловна сыграет мою маму, то я долго не мог поверить в такое счастливое совпадение. Работа с ней в кадре стала для меня настоящим подарком, а для моего героя она стала идеальной матерью – строгой, обаятельной, с потрясающим чувством юмора», — рассказывает Гузеев.



Съёмки сериала проходили в Москве и Московской области. За визуальную составляющую отвечают оператор Олег Тиняков и художник-постановщик Михаил Карягин.
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Сергей Гузеев и Анна Роскошная посмотрят «Глаза в глаза» фотографии
Сергей Гузеев и Анна Роскошная посмотрят «Глаза в глаза» фотографии
Сергей Гузеев и Анна Роскошная посмотрят «Глаза в глаза» фотографии
Сергей Гузеев и Анна Роскошная посмотрят «Глаза в глаза» фотографии
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