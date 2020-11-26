Сериал «Беспринципные» продлили на второй и третий сезоны

Комедию «Беспринципные
», основанную на сатирических рассказах Александра Цыпкина
, продлили на второй и третий сезоны. Сценарная группа вместе с писателем уже приступила к работе над новыми эпизодами, уточняет пресс-служба сериала.
«После старта съёмок первого сезона я говорил, что бесконечно счастлив. Сейчас я также бесконечно счастлив и бесконечно озадачен. Это ж сколько нам с коллегами писать, сколько событий должно произойти с нашими героями. С одной стороны, они ждут, что в их жизни будет происходить что-то аналогичное, а с другой стороны, новое. Надеюсь, декорации не изменятся: к нам не прилетит метеорит, и Патрики останутся там, где они есть», —
говорит автор сценария Александр Цыпкин.
«Беспринципные» — первый сериал по рассказам Цыпкина с участием Павла Деревянко
, Максима Виторгана
, Ингеборги Дапкунайте
, Оксаны Акиньшиной
, Юрия Колокольникова
, Николая Фоменко
и других известных артистов.
«Ещё до запуска сериала мы видели, какой популярностью пользуются билеты на "БеспринцЫпные чтения" на Яндекс.Афише. И благодаря сериалу аудитория творчества Саши Цыпкина стала ещё шире. За курьёзными, порой анекдотичными ситуациями в его рассказах — реальная жизнь и узнаваемые характеры. В том, как Цыпкин относится к своим героям, столько любви и в то же время иронии, что тоже начинаешь симпатизировать и смеяться над ними, даже когда их поступки выходят за все мыслимые рамки приличий. Решение о продлении сериала на второй и третий сезоны мы с Даней Шараповым и Петей Ануровым из компании "Медиаслово" приняли ещё до финала первого. С нетерпением ждём продолжения историй про Славика и других обитателей Патриарших прудов», —
прокомментировала директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук
.
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