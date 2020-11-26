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Сериал «Беспринципные» продлили на второй и третий сезоны

26 ноября
2020 год

Новости кино >>
26 ноября 2020
Комедию «Беспринципные», основанную на сатирических рассказах Александра Цыпкина, продлили на второй и третий сезоны. Сценарная группа вместе с писателем уже приступила к работе над новыми эпизодами, уточняет пресс-служба сериала.

«После старта съёмок первого сезона я говорил, что бесконечно счастлив. Сейчас я также бесконечно счастлив и бесконечно озадачен. Это ж сколько нам с коллегами писать, сколько событий должно произойти с нашими героями. С одной стороны, они ждут, что в их жизни будет происходить что-то аналогичное, а с другой стороны, новое. Надеюсь, декорации не изменятся: к нам не прилетит метеорит, и Патрики останутся там, где они есть», — говорит автор сценария Александр Цыпкин.

Сериал «Беспринципные» продлили на второй и третий сезоны

«Беспринципные» — первый сериал по рассказам Цыпкина с участием Павла Деревянко, Максима Виторгана, Ингеборги Дапкунайте, Оксаны Акиньшиной, Юрия Колокольникова, Николая Фоменко и других известных артистов.

«Ещё до запуска сериала мы видели, какой популярностью пользуются билеты на "БеспринцЫпные чтения" на Яндекс.Афише. И благодаря сериалу аудитория творчества Саши Цыпкина стала ещё шире. За курьёзными, порой анекдотичными ситуациями в его рассказах — реальная жизнь и узнаваемые характеры. В том, как Цыпкин относится к своим героям, столько любви и в то же время иронии, что тоже начинаешь симпатизировать и смеяться над ними, даже когда их поступки выходят за все мыслимые рамки приличий. Решение о продлении сериала на второй и третий сезоны мы с Даней Шараповым и Петей Ануровым из компании "Медиаслово" приняли ещё до финала первого. С нетерпением ждём продолжения историй про Славика и других обитателей Патриарших прудов», — прокомментировала директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.
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Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко и Оксана Акиньшина стали «Беспринципными»
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Оксана АкиньшинаПетр АнуровМаксим ВиторганИнгеборга ДапкунайтеПавел ДеревянкоЮрий КолокольниковОльга ФилипукНиколай ФоменкоАлександр ЦыпкинДанила Шарапов
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