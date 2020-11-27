Со дня рождения Брюса Ли исполняется 80 лет

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Сериал «Беспринципные» продлили на второй и третий сезоны

Работа над сериалом велась на протяжении двух месяцев в станице Обуховская Ростовской области.

26 ноября

Стартовал приём заявок на Третью премию в области веб-индустрии

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 25 декабря, а церемония вручения запланирована на 5 февраля 2021 года.