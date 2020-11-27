Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Со дня рождения Брюса Ли исполняется 80 лет

27 ноября
2020 год

Новости кино >>
27 ноября 2020
Сегодня, 27 ноября, со дня рождения мастера восточных единоборств, киноактера, режиссера, продюсера и сценариста Брюса Ли исполняется 80 лет.

Со дня рождения Брюса Ли исполняется 80 лет

Брюс Ли родился в Сан-Франциско в состоятельной семье актера китайской оперы Ли Хой Чена и полукитаянки-полунемки Грэйс Ли. Мальчик рос и не давал покоя всему кварталу: он носился по городу, дружил с кем попало, таскал яблоки с лотков уличных торговцев и не слушал родителей — большой грех для почитающих старость китайцев. Вскоре его отдали в иезуитский колледж, но преподаватели не смогли научить его дисциплине и выгнали озорника.

Будучи завсегдатаем в уличных драках, Брюс Ли захотел профессионально заняться спортом. И, чтобы усмирить его буйный нрав, отец согласился оплатить уроки кунг-фу. Парень выбрал жесткий и агрессивный винь-чунь — по преданию, монахиня, жившая в XV веке, изобрела его, когда наблюдала за схваткой змеи с журавлем. Бег на пять километров и сотни отжиманий, бесконечные удары по мешку с песком, акробатика, бои в полном контакте заковали его тело в непробиваемую мышечную броню, научили почти совершённой технике боя. Вскоре родители отдали его в другую школу. Отличником он, разумеется, не стал, зато сильно поубавилось донимавшее отцов-иезуитов бессмысленное озорство.

Со дня рождения Брюса Ли исполняется 80 лет

Жизнь улыбалась Брюсу Ли, и к восемнадцати годам он чувствовал себя почти счастливым. Когда он был совсем маленьким, отец научил его танцевать, и теперь он выиграл первенство Гонконга по ча-ча-ча, сыграл несколько детских ролей в боевиках. На улице с ним никто не спорил. Теперь он выглядел как франт — тщательно зализанные и набриолиненные волосы, безукоризненно отглаженный черный костюмчик, узенький галстучек с ровным узлом — идеальная мишень для желающего развлечься уличного хулигана. На гонконгских улицах с маменькиными сынками обходились неласково. Но вслед за этим наглец получал сау-до — любимый удар Брюса Ли, когда на горло нападающего обрушивается закалённое многочасовыми тренировками ребро ладони. В один прекрасный день он попотчевал им трех членов одного из древнейших азиатских преступных сообществ «Триада», двое из которых попали в больницу. Брюс Ли теперь должен был умереть — быстро и по возможности мучительно. Его, родившегося в Сан-Франциско, спасло то, что он считался гражданином США, — мать за один вечер собрала вещи, купила билет на пароход и отправила Брюса в Америку к знакомым.

Сперва Брюс нашел работу в дешевом ресторанчике. Но вскоре превратился в кинозвезду. Произошло это, в общем-то, случайно: телепродюсер Уильям Дозье искал актера на роль в новом сериале, рядом оказался человек, который учился у Брюса, — и роль досталась ему. Потом ему дали новую роль, а затем обошли ради американского актера. Брюс Ли переживал — ему казалось, что кинокарьера не складывается, но когда он приехал в Гонконг, земляки были готовы носить его на руках. Оказалось, что дома он пользуется бешеной популярностью. В то время там открылась новая киностудия «Golden Harvest», и Брюсу удалось уговорить ее директора не только доверить ему главную роль в картине «Большой Босс», но и разрешить поставить все боевые сцены. Успех фильма превзошел все ожидания, и Ли получил уникальную возможность не только продемонстрировать свои актерские и спортивные навыки, но и непосредственно участвовать в создании следующих картин. В числе наиболее известных фильмов с его участием — «Кулак ярости», «Путь дракона», «Выход Дракона».

Со дня рождения Брюса Ли исполняется 80 лет

Скоропостижная смерть Брюса Ли 20 июля 1973 года шокировала общественность и породила множество слухов. Как показало вскрытие, отёк мозга был вызван гиперчувствительной реакцией на таблетку от головной боли. Похороны Брюса Ли превратились в общегородской, а затем и всеазиатский траур. Тысячи друзей и поклонников шли отдать ему последние почести. Затем тело Брюса Ли было переправлено в Сиэтл, где с ним попрощалась семья, и где он был похоронен. А его последний фильм «Игра смерти», который спустя пять лет досняли при помощи дублеров, имел огромный успех и вызвал новую волну интереса к кунг-фу и восточным боевым искусствам.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Чаку Норрису исполнилось 80 лет
Китай не хочет показывать «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино
Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться или извиниться
Дэвид Литч переснимет «Выход дракона» с Брюсом Ли
Дочь Брюса Ли спродюссирует байопик с новыми фактами об отце
По рукописям Брюса Ли снимут сериал
персоны
Брюс Ли
фильмы
Большой боссБрюс ЛиБрюс Ли: Рождение драконаВыход ДраконаИгра смертиКасание смертиКулак яростиПуть дракона

фотографии >>
Со дня рождения Брюса Ли исполняется 80 лет фотографии
Со дня рождения Брюса Ли исполняется 80 лет фотографии
Со дня рождения Брюса Ли исполняется 80 лет фотографии
Со дня рождения Брюса Ли исполняется 80 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Аждар Гамидов
24 ноября ушёл из жизни актёр Аждар Гамидов.
Георгий Гаврилов
24 ноября ушёл из жизни режиссёр Георгий Гаврилов.
Альгирдас Паулавичюс
23 ноября ушёл из жизни актёр Альгирдас Паулавичюс.
Сергей Коноплёв
23 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Коноплёв.

День рождения >>

Иван Бровин
Наталья Бузько
Зоя Виноградова
Анна Дубровская
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Борис Покровский
Галина Польских
Клавдия Хабарова
Брюс Ли
Альдо Маччоне
Элисон Пилл
Ежи Пихельский
Уильям Фихтнер
Вера Фишер
Стефан Фрейсс
все родившиеся 27 ноября >>

Афиша кино >>

Курьер
трагикомедия, экранизация
СССР, 1986
Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, 2020
Грань времени
научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
На острие
драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Необыкновенная история на Рождество
биография, драма, комедия
Ирландия, Канада, 2017
Страна грёз
драма, триллер
США, 2019
Человек из Подольска
драма, экранизация
Россия, 2020
Дочь рыбака
драма, комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Изгоняющий дьявола: Инсомния
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2019
Линия горизонта
экшен-триллер
Швеция, 2020
Вечер шутов или серьёзно с приветом
комедия, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен