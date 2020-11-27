Со дня рождения Брюса Ли исполняется 80 лет

Сегодня, 27 ноября
, со дня рождения мастера восточных единоборств, киноактера, режиссера, продюсера и сценариста Брюса Ли
исполняется 80 лет.
Брюс Ли родился в Сан-Франциско в состоятельной семье актера китайской оперы Ли Хой Чена и полукитаянки-полунемки Грэйс Ли. Мальчик рос и не давал покоя всему кварталу: он носился по городу, дружил с кем попало, таскал яблоки с лотков уличных торговцев и не слушал родителей — большой грех для почитающих старость китайцев. Вскоре его отдали в иезуитский колледж, но преподаватели не смогли научить его дисциплине и выгнали озорника.
Будучи завсегдатаем в уличных драках, Брюс Ли захотел профессионально заняться спортом. И, чтобы усмирить его буйный нрав, отец согласился оплатить уроки кунг-фу. Парень выбрал жесткий и агрессивный винь-чунь — по преданию, монахиня, жившая в XV веке, изобрела его, когда наблюдала за схваткой змеи с журавлем. Бег на пять километров и сотни отжиманий, бесконечные удары по мешку с песком, акробатика, бои в полном контакте заковали его тело в непробиваемую мышечную броню, научили почти совершённой технике боя. Вскоре родители отдали его в другую школу. Отличником он, разумеется, не стал, зато сильно поубавилось донимавшее отцов-иезуитов бессмысленное озорство.
Жизнь улыбалась Брюсу Ли, и к восемнадцати годам он чувствовал себя почти счастливым. Когда он был совсем маленьким, отец научил его танцевать, и теперь он выиграл первенство Гонконга по ча-ча-ча, сыграл несколько детских ролей в боевиках. На улице с ним никто не спорил. Теперь он выглядел как франт — тщательно зализанные и набриолиненные волосы, безукоризненно отглаженный черный костюмчик, узенький галстучек с ровным узлом — идеальная мишень для желающего развлечься уличного хулигана. На гонконгских улицах с маменькиными сынками обходились неласково. Но вслед за этим наглец получал сау-до — любимый удар Брюса Ли, когда на горло нападающего обрушивается закалённое многочасовыми тренировками ребро ладони. В один прекрасный день он попотчевал им трех членов одного из древнейших азиатских преступных сообществ «Триада», двое из которых попали в больницу. Брюс Ли теперь должен был умереть — быстро и по возможности мучительно. Его, родившегося в Сан-Франциско, спасло то, что он считался гражданином США, — мать за один вечер собрала вещи, купила билет на пароход и отправила Брюса в Америку к знакомым.
Сперва Брюс нашел работу в дешевом ресторанчике. Но вскоре превратился в кинозвезду. Произошло это, в общем-то, случайно: телепродюсер Уильям Дозье искал актера на роль в новом сериале, рядом оказался человек, который учился у Брюса, — и роль досталась ему. Потом ему дали новую роль, а затем обошли ради американского актера. Брюс Ли переживал — ему казалось, что кинокарьера не складывается, но когда он приехал в Гонконг, земляки были готовы носить его на руках. Оказалось, что дома он пользуется бешеной популярностью. В то время там открылась новая киностудия «Golden Harvest», и Брюсу удалось уговорить ее директора не только доверить ему главную роль в картине «Большой Босс
», но и разрешить поставить все боевые сцены. Успех фильма превзошел все ожидания, и Ли получил уникальную возможность не только продемонстрировать свои актерские и спортивные навыки, но и непосредственно участвовать в создании следующих картин. В числе наиболее известных фильмов с его участием — «Кулак ярости
», «Путь дракона
», «Выход Дракона
».
Скоропостижная смерть Брюса Ли 20 июля 1973 года шокировала общественность и породила множество слухов. Как показало вскрытие, отёк мозга был вызван гиперчувствительной реакцией на таблетку от головной боли. Похороны Брюса Ли превратились в общегородской, а затем и всеазиатский траур. Тысячи друзей и поклонников шли отдать ему последние почести. Затем тело Брюса Ли было переправлено в Сиэтл, где с ним попрощалась семья, и где он был похоронен. А его последний фильм «Игра смерти
», который спустя пять лет досняли при помощи дублеров, имел огромный успех и вызвал новую волну интереса к кунг-фу и восточным боевым искусствам.
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