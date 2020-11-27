Виталий Манский получил приз за лучшую режиссуру на фестивале документального кино IDFA

Виталий Манский
признан лучшим режиссером фестиваля документального кино IDFA. Победу на международном смотре принес фильм «Горбачев. Рай
», представленный в основной конкурсной программе. Об этом сообщается на сайте
Гильдии неигрового кино.
Лента погружает в повседневную жизнь и неспешные свидетельства 90-летнего Михаила Горбачева, живущего в служебном доме под Москвой. Фильм-портрет первого и последнего президента СССР, человека, который практически в одиночку начал демонтаж советской системы и предложил нежданную свободу миллионам людей в мире. Именно за это его одни превозносят, а другие проклинают. Так он и живет — между раем и адом.
Итоги IDFA подвели в Амстердаме. Церемония награждения проводилась онлайн и транслировалась бесплатно для всех желающих на сайте смотра. Лауреаты и жюри появлялись на экране, а в зале присутствовали лишь ведущая и кураторы конкурсных программ.
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