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Виталий Манский получил приз за лучшую режиссуру на фестивале документального кино IDFA

27 ноября
2020 год

Новости кино >>
27 ноября 2020
Виталий Манский признан лучшим режиссером фестиваля документального кино IDFA. Победу на международном смотре принес фильм «Горбачев. Рай», представленный в основной конкурсной программе. Об этом сообщается на сайте Гильдии неигрового кино.

Виталий Манский получил приз за лучшую режиссуру на фестивале документального кино IDFA

Лента погружает в повседневную жизнь и неспешные свидетельства 90-летнего Михаила Горбачева, живущего в служебном доме под Москвой. Фильм-портрет первого и последнего президента СССР, человека, который практически в одиночку начал демонтаж советской системы и предложил нежданную свободу миллионам людей в мире. Именно за это его одни превозносят, а другие проклинают. Так он и живет — между раем и адом.

Итоги IDFA подвели в Амстердаме. Церемония награждения проводилась онлайн и транслировалась бесплатно для всех желающих на сайте смотра. Лауреаты и жюри появлялись на экране, а в зале присутствовали лишь ведущая и кураторы конкурсных программ.
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