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Оксана Акиньшина сыграет суррогатную мать в драме «Контейнер»

27 ноября
2020 год

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27 ноября 2020
Начались съемки оригинального сериала START «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной, Филиппом Янковским и Марией Фоминой в главных ролях. За исследование темы суррогатного материнства взялась команда одного из самых успешных проектов сервиса «257 причин, чтобы жить» — креативный продюсер Алексей Ляпичев и режиссер Максим Свешников, сообщает пресс-служба START.

Оксана Акиньшина сыграет суррогатную мать в драме «Контейнер»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Вопреки общей практике, суррогатная мать Саша (Оксана Акиньшина) переезжает в дом заказчиков на время беременности. Девушка оказывается в другом для себя мире — в доме богатого чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Для них Саша — «контейнер», новая игрушка. То, что вначале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома. За роскошным фасадом элитного поселка скрываются неприглядные тайны. Свой секрет есть и у Саши.

«“Контейнер” — это продолжение вечного разговора “можно ли купить счастье за деньги?”. Ответ “нет” кажется очевидным, но тогда почему многие пытаются и пытаются? Наш сериал не будет первым проектом, затронувшим тему суррогатного материнства, но мы хотим рассказать свою историю в стиле START: дерзко, энергично, смело, смешивая жанры и не стесняясь откровенно говорить на табуированные темы», — рассказывает генпродюсер проекта и сооснователь видеосервиса START Виталий Шляппо.

В сериале также сыграют Юлия Ауг, Артем Быстров, Мария Лобанова, Нино Кантария и Ростислав Бершауэр.
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Оксана Акиньшина сыграет суррогатную мать в драме «Контейнер» фотографии
Оксана Акиньшина сыграет суррогатную мать в драме «Контейнер» фотографии
Оксана Акиньшина сыграет суррогатную мать в драме «Контейнер» фотографии
Оксана Акиньшина сыграет суррогатную мать в драме «Контейнер» фотографии
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