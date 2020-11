Якутский фильм «Нуучча» с Сергеем Гилёвым отметили наградой Works in progress в Таллине

фото: К/ф «Нуучча»

Дебютная полнометражная картина якутского режиссера Владимира Мункуева Нуучча » получила награду Works in progress на кинорынке Industry@Tallin& Baltic Event, который прошел в рамках кинофестиваля «Темные ночи» в Таллине, сообщает пресс-служба проекта.Главные роли в психологической драме исполнили Сергей Гилёв . Картина по мотивам произведений польского писателя и этнографабыла снята под руководством Бориса Хлебникова Действие фильма разворачивается в Якутской области в конце 19-го века. Хабджий и его жена Керемес живут вдалеке от населённых пунктов. Похоронив второго ребёнка, они продолжают выживать в условиях якутской тайги и готовятся к суровой и голодной зиме. Однажды местный Князь навязывает им на поселение русского каторжника Костю, который по закону должен жить с ними в одном доме. Найти общий язык не получается с самого начала, да и каторжник быстро решает стать новым хозяином дома., – рассказывает режиссер и автор сценария Владимир Мункуев. –Награда в категории Works in Progress Awards дается проекту c самым сильным и смелым художественным видением, который успешно сочетает в себе творческий и коммерческий потенциал. В одной номинации с фильмом «Нуучча» за приз боролись « Наталии Кончаловской , «» режиссера Эдуарда Жолнина и продюсера Алексея Учителя , ливанская психологическая драма «, военная лента « Олеси Моргунец-Исаенко , израильская черная комедия «и другие.