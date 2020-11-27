Якутский фильм «Нуучча» с Сергеем Гилёвым отметили наградой Works in progress в Таллине

Дебютная полнометражная картина якутского режиссера Владимира Мункуева «Нуучча» получила награду Works in progress на кинорынке Industry@Tallin& Baltic Event, который прошел в рамках кинофестиваля «Темные ночи» в Таллине, сообщает пресс-служба проекта.
фото: К/ф «Нуучча»
Главные роли в психологической драме исполнили Сергей Гилёв, Ирина Михайлова и Павел Колесов. Картина по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского была снята под руководством Бориса Хлебникова.
Действие фильма разворачивается в Якутской области в конце 19-го века. Хабджий и его жена Керемес живут вдалеке от населённых пунктов. Похоронив второго ребёнка, они продолжают выживать в условиях якутской тайги и готовятся к суровой и голодной зиме. Однажды местный Князь навязывает им на поселение русского каторжника Костю, который по закону должен жить с ними в одном доме. Найти общий язык не получается с самого начала, да и каторжник быстро решает стать новым хозяином дома.
«Впервые прочитав произведения Вацлава Серошевского, я обратил внимание, что его работы носят больше не этнографический взгляд, а художественный, – рассказывает режиссер и автор сценария Владимир Мункуев. – Да, это описание жизни неизвестного народа, где-то в глубине Сибири, но при всём этом он больше описывает характеры и конфликты, переживания и взаимоотношения людей. Это кино про человека, который хотел помочь людям, но при этом сам усугубил ситуацию и стал агрессором. Для меня самой главной задачей в этом фильме было показать неоднозначность всех героев. Спасибо всем, кто помогает создавать это кино. Надеюсь, что всё это не зря».
Награда в категории Works in Progress Awards дается проекту c самым сильным и смелым художественным видением, который успешно сочетает в себе творческий и коммерческий потенциал. В одной номинации с фильмом «Нуучча» за приз боролись «Первый снег» Наталии Кончаловской, «Земун» режиссера Эдуарда Жолнина и продюсера Алексея Учителя, ливанская психологическая драма «Гнев» Марии Ивановой, военная лента «Щедрик» Олеси Моргунец-Исаенко, израильская черная комедия «Утки, городские легенды» Шеера Розена и другие.
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