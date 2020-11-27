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«На острие» выйдет в зарубежный прокат

27 ноября
2020 год

Новости кино >>
27 ноября 2020
Фильм «На острие» выйдет в зарубежный прокат. Историю о противостоянии двух саблисток в исполнении Светланы Ходченковой и Стаси Милославской увидят зрители Китая, Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Люксембурга, сообщает пресс-служба проекта.

«На острие» выйдет в зарубежный прокат

Экшн-драму Эдуарда Бордукова также покажут в Прибалтике: 27 ноября фильм стартует в Эстонии, а после открытия кинотеатров оценить картину смогут в Латвии и Литве. Кроме того, фильм выйдет в ограниченный прокат в немецко-язычных территориях после возобновления работы кинозалов. Международными продажами фильма занимается кинокомпания «Централ Партнершип».

В центре сюжета «На острие» оказывается лучшая саблистка мира Александра Покровская — знаменитая, богатая и счастливая. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг, взяв олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель — занять место Покровской.
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№ 1
Aries   27.11.2020 - 20:24
Правильно, хорошие интересные фильмы должны увидеть как можно больше людей во всём мире. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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