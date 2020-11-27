Фильм «На острие
» выйдет в зарубежный прокат. Историю о противостоянии двух саблисток в исполнении Светланы Ходченковой
и Стаси Милославской
увидят зрители Китая, Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Люксембурга, сообщает пресс-служба проекта.
Экшн-драму Эдуарда Бордукова
также покажут в Прибалтике: 27 ноября фильм стартует в Эстонии, а после открытия кинотеатров оценить картину смогут в Латвии и Литве. Кроме того, фильм выйдет в ограниченный прокат в немецко-язычных территориях после возобновления работы кинозалов. Международными продажами фильма занимается кинокомпания «Централ Партнершип».
В центре сюжета «На острие» оказывается лучшая саблистка мира Александра Покровская — знаменитая, богатая и счастливая. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг, взяв олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель — занять место Покровской.
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