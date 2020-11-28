«Т-34» покажут в Китае

Военно-приключенческий боевик «Т-34» выйдет в китайский прокат 11 декабря сразу в четырех форматах — 2D, 3D и премиум-форматах China Film Giant Screen (CGS) и CINITY. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», которая курировала международные продажи ленты.
фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»
В ходе рекламной кампании в центре городов Чэнду, Шанхай и Шэньчжэнь были установлены три полноразмерных танка Т-34. Премьерный показ картины состоится 6 декабря на Международном смотре в Хайнане в секции WORLD CINEMA. В прошлом году «Т-34» принимал участие в 22-м Шанхайском международном кинофестивале и 5th Jackie Chan International Action Film Week, где получил награду за лучший монтаж и специальный приз жюри как лучший фильм.
«Выход фильма сильно сдвинулся из-за негативных последствий коронавируса. Кроме того, нам понадобилось время, чтобы изготовить 3D-версию картины, поскольку для китайского рынка очень важны 3D и премиум-форматы CGS и CINITY», — отметила гендиректор компании-прокатчика Airmita Лян Ду.
Ранее военный фильм Алексея Сидорова был с успехом показан в Японии, где стал самой кассовой российской лентой за последние 20 лет.
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