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Нил Патрик Харрис ощутит «Невыносимую тяжесть огромного таланта»

28 ноября
2020 год

Новости кино >>
28 ноября 2020
Нил Патрик Харрис присоединился к касту комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (The Unbearable Weight of Massive Talent) с Николасом Кейджем в роли самого себя. Харрис сыграет личного агента актера, сообщает Deadline.

Нил Патрик Харрис ощутит «Невыносимую тяжесть огромного таланта»
фото: macleans.ca

По сюжету Кейдж якобы находится в глубоком кризисе — как творческом, так и личном. Не имея возможности реализоваться в профессии, он терпит финансовый крах. И потому, едва сводя концы с концами, принимает предложение посетить день рождения своего богатого супер-фаната (Педро Паскаль) за один миллион долларов. Но неожиданно ситуация выходит из-под контроля, и Кейдж узнает, что его поклонник — глава наркокартеля, похитивший дочь кандидата на пост президента Мексики.

В ленте также сыграют Тиффани Хэддиш и Шэрон Хорган. Сценарий написали Том Гормикэн, постановщик комедии «Этот неловкий момент», и Кевин Эттен, работавший над скриптом «Отчаянных домохозяек». Производством проекта занимается студия Lionsgate.
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