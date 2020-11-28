Нил Патрик Харрис ощутит «Невыносимую тяжесть огромного таланта»

Нил Патрик Харрис присоединился к касту комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (The Unbearable Weight of Massive Talent) с Николасом Кейджем в роли самого себя. Харрис сыграет личного агента актера, сообщает Deadline.
фото: macleans.ca
По сюжету Кейдж якобы находится в глубоком кризисе — как творческом, так и личном. Не имея возможности реализоваться в профессии, он терпит финансовый крах. И потому, едва сводя концы с концами, принимает предложение посетить день рождения своего богатого супер-фаната (Педро Паскаль) за один миллион долларов. Но неожиданно ситуация выходит из-под контроля, и Кейдж узнает, что его поклонник — глава наркокартеля, похитивший дочь кандидата на пост президента Мексики.
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