О японском режиссере Такеши Китано снимут байопик

Японский режиссер, актер и комик Такеши Китано
, поставивший фильмы «Жестокий полицейский
» и «Последний беспредел
», станет героем байопика от Netflix
. В основу ленты «Парень из Асакусы
» (Asakusa Kid) лягут одноименные мемуары кинематографиста, сообщает Variety
.
Режиссером и сценаристом проекта выступит Хитори Гэкидан
, а главную роль исполнит актер Юя Ягира
. Фильм расскажет о взаимоотношениях молодого Такеши Китано и Фуками, владельца клуба, где будущий режиссер начал свою карьеру в качестве комика. Съемки должны стартовать в 2021 году.
Китано родился 18 января 1947 года в Токио. Юные годы провёл в окрестностях Асакусы. Прежде чем заняться актерством он успел поработать лифтером, привратником и официантом. В 1971 году со своим партнером Киёки Конеко
создал комик-дуэт «Два Бита»
. В кино дебютировал в 1983 году, когда Нагиса Осима
пригласил его на роль сержанта Гэнго Хары в картине «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс»
. Помимо этой ленты, артиста также можно увидеть в фильмах «Джонни-мнемоник»
, «Табу»
, дилогии «Королевская битва»
, «Призрак в доспехах»
и, конечно же, в его собственных кинолентах. Первая режиссерская работа работа
Китано вышла на экраны в 1989-м. С тех пор он снял более 15 фильмов, и некоторые из них были заслуженно отмечены престижными призами.
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