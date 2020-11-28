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О японском режиссере Такеши Китано снимут байопик

28 ноября
2020 год

Новости кино >>
28 ноября 2020
Японский режиссер, актер и комик Такеши Китано, поставивший фильмы «Жестокий полицейский» и «Последний беспредел», станет героем байопика от Netflix. В основу ленты «Парень из Асакусы» (Asakusa Kid) лягут одноименные мемуары кинематографиста, сообщает Variety.

О японском режиссере Такеши Китано снимут байопик

Режиссером и сценаристом проекта выступит Хитори Гэкидан, а главную роль исполнит актер Юя Ягира. Фильм расскажет о взаимоотношениях молодого Такеши Китано и Фуками, владельца клуба, где будущий режиссер начал свою карьеру в качестве комика. Съемки должны стартовать в 2021 году.

Китано родился 18 января 1947 года в Токио. Юные годы провёл в окрестностях Асакусы. Прежде чем заняться актерством он успел поработать лифтером, привратником и официантом. В 1971 году со своим партнером Киёки Конеко создал комик-дуэт «Два Бита». В кино дебютировал в 1983 году, когда Нагиса Осима пригласил его на роль сержанта Гэнго Хары в картине «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс». Помимо этой ленты, артиста также можно увидеть в фильмах «Джонни-мнемоник», «Табу», дилогии «Королевская битва», «Призрак в доспехах» и, конечно же, в его собственных кинолентах. Первая режиссерская работа работа Китано вышла на экраны в 1989-м. С тех пор он снял более 15 фильмов, и некоторые из них были заслуженно отмечены престижными призами.
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