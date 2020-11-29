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Не стало итальянской актрисы Дарии Николоди

29 ноября
2020 год

Новости кино >>
29 ноября 2020
В возрасте 70 лет не стало музы Дарио Ардженто, популярной итальянской актрисы и сценариста Дарии Николоди. Печальную новость сообщила в Инстаграме её дочь Азия Ардженто.

«Покойся с миром, любимая мама. Теперь ты можешь свободно летать, тебе больше не нужно будет страдать. Я попытаюсь идти дальше ради твоих внуков и особенно ради тебя, ведь ты никогда бы не захотела меня видеть в скорби», — говорится в сообщении актрисы.


Звезда хорроров родилась во Флоренции 19 июня 1950 года в семье адвоката-еврея и католички. Начала выступать на сцене в 14-летнем возрасте. В 1967-м поступила в Академию драматического искусства в Риме. Там она встретила театрального режиссёра Луку Ронкони, который предложил ей дебютировать в следующем году на Международном театральном фестивале в Венеции.

В кино впервые появилась в 1970-м, сыграв в военной драме Франческо Рози «Люди против». Известность пришла к актрисе после начала сотрудничества в 1975-м с Дарио Ардженто, чьей спутницей она была долгое время. Вместе они создали картины «Кроваво-красное», «Подозрение», «Преисподняя», «Дрожь», «Феномен», «Ужас в опере» и «Мать слёз», при этом Дария участвовала в создании некоторых фильмов не только в качестве актрисы, но и как сценарист. Всего на её счету 38 ролей в кино и на телевидении.
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