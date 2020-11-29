Не стало итальянской актрисы Дарии Николоди

В возрасте 70 лет не стало музы Дарио Ардженто
, популярной итальянской актрисы и сценариста Дарии Николоди
. Печальную новость сообщила в Инстаграме
её дочь Азия Ардженто
.
«Покойся с миром, любимая мама. Теперь ты можешь свободно летать, тебе больше не нужно будет страдать. Я попытаюсь идти дальше ради твоих внуков и особенно ради тебя, ведь ты никогда бы не захотела меня видеть в скорби», —
говорится в сообщении актрисы.
Звезда хорроров родилась во Флоренции 19 июня 1950 года в семье адвоката-еврея и католички. Начала выступать на сцене в 14-летнем возрасте. В 1967-м поступила в Академию драматического искусства в Риме. Там она встретила театрального режиссёра Луку Ронкони
, который предложил ей дебютировать в следующем году на Международном театральном фестивале в Венеции.
В кино впервые появилась в 1970-м, сыграв в военной драме Франческо Рози
«Люди против
». Известность пришла к актрисе после начала сотрудничества в 1975-м с Дарио Ардженто, чьей спутницей она была долгое время. Вместе они создали картины «Кроваво-красное
», «Подозрение
», «Преисподняя
», «Дрожь
», «Феномен
», «Ужас в опере
» и «Мать слёз
», при этом Дария участвовала в создании некоторых фильмов не только в качестве актрисы, но и как сценарист. Всего на её счету 38 ролей в кино и на телевидении.
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