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«Пространство» завершится шестым сезоном

29 ноября
2020 год

Новости кино >>
29 ноября 2020
Популярный фантастический сериал «Пространство», основанный на серии романов Джеймса Кори, продлили на шестой сезон. Он станет для телешоу последним, уточняет Deadline.

В заключительных сериях не появится Кэс Анвар в качестве Алекса Камала, поскольку актёра отстранили от роли из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

«Пространство» завершится шестым сезоном

Действие экранизации разворачивается в будущем, когда человечество колонизировало солнечную систему, а люди Земли, Марса и пояса астероидов уже давно находятся в конфронтации друг с другом. Когда экипаж корабля «Росинант» обнаруживает древнюю инопланетную технологию, начинает вырисовываться обширный заговор, способный подтолкнуть всю систему к войне.

Пятый сезон «Пространства» стартует на стриминговом сервисе Amazon 16 декабря. Поговаривают, что съёмки финальных эпизодов стартуют 20 января, если в производство не вмешается пандемия коронавируса.
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