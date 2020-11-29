«Пространство» завершится шестым сезоном

Популярный фантастический сериал «Пространство
», основанный на серии романов Джеймса Кори
, продлили на шестой сезон. Он станет для телешоу последним, уточняет Deadline
.
В заключительных сериях не появится Кэс Анвар
в качестве Алекса Камала, поскольку актёра отстранили от роли из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Действие экранизации разворачивается в будущем, когда человечество колонизировало солнечную систему, а люди Земли, Марса и пояса астероидов уже давно находятся в конфронтации друг с другом. Когда экипаж корабля «Росинант» обнаруживает древнюю инопланетную технологию, начинает вырисовываться обширный заговор, способный подтолкнуть всю систему к войне.
Пятый сезон «Пространства» стартует на стриминговом сервисе Amazon 16 декабря. Поговаривают, что съёмки финальных эпизодов стартуют 20 января, если в производство не вмешается пандемия коронавируса.
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