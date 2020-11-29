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Нина Гребешкова отмечает юбилей

29 ноября
2020 год

Новости кино >>
29 ноября 2020
Сегодня, 29 ноября, отмечает юбилей заслуженная артистка России, вдова знаменитого мастера комедии Леонида Гайдая, популярная советская и российская актриса театра и кино Нина Гребешкова.

Нина Павловна родилась в Москве 29 ноября 1930 года. В 1954-м окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, где училась в мастерской Владимира Белокурова и Василия Ванина. С 1954-го по 1990-й состояла в труппе Театра-студии киноактёра.

Нина Гребешкова отмечает юбилей

В кино — с 1949-го. В начале своей творческой карьеры засветилась небольшими ролями в картинах «Смелые люди» и «Спортивная честь», а затем воплотила одну из ключевых героинь в «Испытании верности» Ивана Пырьева. У супруга впервые снялась в драме «Трижды воскресший», позднее она создала запоминающиеся образы в его комедиях «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!», «За спичками», «Спортлото 82», «Опасно для жизни!», «Частный детектив, или Операция "Кооперация"» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

На счету актрисы 75 ролей в кино и на телевидении. Помимо работ Гайдая, она запомнилась в фильмах «Сказка о потерянном времени», «Доживём до понедельника», «Настя», «Орёл и решка», «Легенда №17» и «Экипаж». В этом году её можно было увидеть во втором сезоне сериала «Содержанки». Кроме того, голосом Нины Гребешковой говорят персонажи многих зарубежных кинолент.
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