Нина Гребешкова отмечает юбилей

Сегодня, 29 ноября, отмечает юбилей заслуженная артистка России, вдова знаменитого мастера комедии Леонида Гайдая
, популярная советская и российская актриса театра и кино Нина Гребешкова
.
Нина Павловна
родилась в Москве 29 ноября 1930 года. В 1954-м окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, где училась в мастерской Владимира Белокурова
и Василия Ванина
. С 1954-го по 1990-й состояла в труппе Театра-студии киноактёра
.
В кино — с 1949-го. В начале своей творческой карьеры засветилась небольшими ролями в картинах «Смелые люди
» и «Спортивная честь
», а затем воплотила одну из ключевых героинь в «Испытании верности
» Ивана Пырьева
. У супруга впервые снялась в драме «Трижды воскресший
», позднее она создала запоминающиеся образы в его комедиях «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
», «Бриллиантовая рука
», «12 стульев
», «Не может быть!
», «За спичками
», «Спортлото 82
», «Опасно для жизни!
», «Частный детектив, или Операция "Кооперация"
» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
».
На счету актрисы 75 ролей в кино и на телевидении. Помимо работ Гайдая, она запомнилась в фильмах «Сказка о потерянном времени
», «Доживём до понедельника
», «Настя
», «Орёл и решка
», «Легенда №17
» и «Экипаж
». В этом году её можно было увидеть во втором сезоне сериала «Содержанки
». Кроме того, голосом Нины Гребешковой говорят персонажи многих зарубежных кинолент.
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