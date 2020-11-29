Энтони Маки отправится в Нигерию

Энтони Маки
сыграет главную роль в триллере Netflix «Огун
» (The Ogun), который сам же и спродюсирует, уверяет Variety
.
Сценарий написал Мэдисон Тёрнер
. Режиссёрское кресло будущей картины пока пустует.
Маки воплотит образ Ксавье Роудса, взявшего свою дочь-подростка в Нигерию, чтобы найти лекарство от редкого генетического заболевания, которое он передал ей. Когда его ребёнка похищают, Роудс начинает войну с местным преступным миром. Он намерен найти дочь, пока не стало слишком поздно.
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