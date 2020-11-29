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Энтони Маки отправится в Нигерию

29 ноября
2020 год

Новости кино >>
29 ноября 2020
Энтони Маки сыграет главную роль в триллере Netflix «Огун» (The Ogun), который сам же и спродюсирует, уверяет Variety.

Энтони Маки отправится в Нигерию
фото: binged.com

Сценарий написал Мэдисон Тёрнер. Режиссёрское кресло будущей картины пока пустует.

Маки воплотит образ Ксавье Роудса, взявшего свою дочь-подростка в Нигерию, чтобы найти лекарство от редкого генетического заболевания, которое он передал ей. Когда его ребёнка похищают, Роудс начинает войну с местным преступным миром. Он намерен найти дочь, пока не стало слишком поздно.
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