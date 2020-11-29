Скончался исполнитель роли Дарта Вейдера Дэвид Праус

Не стало британского актёра, культуриста и штангиста Дэвида Прауса
, создавшего одного из самых культовых кинозлодеев ХХ века Дарта Вейдера в оригинальной трилогии фантастической саги «Звёздные войны
». Ему было 85 лет, уточняет Би-би-си
.
Агент Прауса Томас Боуингтон
сообщил, что причиной смерти стала непродолжительная болезнь. «Да пребудет с ним сила навсегда», —
цитирует его слова вещательная корпорация.
Дэвид Чарльз Праус
родился 1 июля 1935 года в Бристоле. В качестве актёра дебютировал на телевидении в 1956-м. На его счету более 70 ролей в кино и на телевидении. В частности, Прауса можно было увидеть в сериалах «Доктор Кто
», «Святой
», «Путеводитель по Галактике для автостопщиков
», а также в фильмах «Заводной апельсин
» Стэнли Кубрика
и «Джабервоки
» Терри Гиллиама
. В качестве Дарта Вейдера впервые предстал в «Новой надежде
» Джорджа Лукаса
, затем последовали «Империя наносит ответный удар
» и «Возвращение джедая
».
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