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Скончался исполнитель роли Дарта Вейдера Дэвид Праус

29 ноября
2020 год

Новости кино >>
29 ноября 2020
Не стало британского актёра, культуриста и штангиста Дэвида Прауса, создавшего одного из самых культовых кинозлодеев ХХ века Дарта Вейдера в оригинальной трилогии фантастической саги «Звёздные войны». Ему было 85 лет, уточняет Би-би-си.

Скончался исполнитель роли Дарта Вейдера Дэвид Праус
фото: pinterest.ru

Агент Прауса Томас Боуингтон сообщил, что причиной смерти стала непродолжительная болезнь. «Да пребудет с ним сила навсегда», — цитирует его слова вещательная корпорация.

Дэвид Чарльз Праус родился 1 июля 1935 года в Бристоле. В качестве актёра дебютировал на телевидении в 1956-м. На его счету более 70 ролей в кино и на телевидении. В частности, Прауса можно было увидеть в сериалах «Доктор Кто», «Святой», «Путеводитель по Галактике для автостопщиков», а также в фильмах «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика и «Джабервоки» Терри Гиллиама. В качестве Дарта Вейдера впервые предстал в «Новой надежде» Джорджа Лукаса, затем последовали «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».
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