«Сентенцию» Дмитрия Рудакова отметили наградой на 24-ом Таллинском международном кинофестивале

Российский фильм «Сентенция
» Дмитрия Рудакова
удостоен приза Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ на 24-ом Таллинском международном кинофестивале, где участвовал в конкурсе дебютов. Список лауреатов опубликован на сайте
смотра.
Действие картины разворачивается в 1980 году на территории дома престарелых. Двое стариков, Григорий и Владимир, сутки напролёт со страхом ждут таинственного гостя, искренне веря, что именно он решит их судьбу. Однажды их навещают двое: Всеволод и его спутник Варлам Шаламов — слепой, немой, глухой и немощный старик. Оставляя Варлама в доме престарелых, Всеволод ставит ему жесткое условие: он должен перестать писать. Тем временем, другие двое, Анатолий и Андрей, поглощены поисками рукописей с рассказами Варлама Шаламова о Колыме. За ними ведётся пристальная слежка, но никакие риски не отвратят их от цели: добиться публикации наследия писателя.
В фильме сыграли Александр Рязанцев
, Павел Табаков
, Фёдор Лавров
, Иван Краско
и Сергей Марин
. В российский прокат лента выйдет 17 декабря.
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