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«Сентенцию» Дмитрия Рудакова отметили наградой на 24-ом Таллинском международном кинофестивале

29 ноября
2020 год

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29 ноября 2020
Российский фильм «Сентенция» Дмитрия Рудакова удостоен приза Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ на 24-ом Таллинском международном кинофестивале, где участвовал в конкурсе дебютов. Список лауреатов опубликован на сайте смотра.

«Сентенцию» Дмитрия Рудакова отметили наградой на 24-ом Таллинском международном кинофестивале
фото: poff.ee

Действие картины разворачивается в 1980 году на территории дома престарелых. Двое стариков, Григорий и Владимир, сутки напролёт со страхом ждут таинственного гостя, искренне веря, что именно он решит их судьбу. Однажды их навещают двое: Всеволод и его спутник Варлам Шаламов — слепой, немой, глухой и немощный старик. Оставляя Варлама в доме престарелых, Всеволод ставит ему жесткое условие: он должен перестать писать. Тем временем, другие двое, Анатолий и Андрей, поглощены поисками рукописей с рассказами Варлама Шаламова о Колыме. За ними ведётся пристальная слежка, но никакие риски не отвратят их от цели: добиться публикации наследия писателя.

В фильме сыграли Александр Рязанцев, Павел Табаков, Фёдор Лавров, Иван Краско и Сергей Марин. В российский прокат лента выйдет 17 декабря.
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