Антон Хабаров станет «Казановой» Советского Союза

Действие разворачивается в 1978 году. В Советском Союзе зарегистрировано несколько случаев мошенничества, жертвами которого стали женщины «с положением в обществе». Приметы преступника (Антон Хабаров) потерпевшие описывают одинаково: обаятельный, интеллигентный мужчина средних лет, с лёгкостью втирается в доверие.
После попытки самоубийства заместителя председателя райисполкома за расследование резонансного дела берётся профессиональный сыщик — капитан милиции Шмаков (Сергей Угрюмов) и старший лейтенант милиции Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова). То военный, то священник, то сотрудник КГБ — аферист легко меняет маски и быстро вживается в любую роль от заведующего базой общепита до поэта-диссидента. Удивительно, но никто из женщин не держит на Казанову зла. Запутанное дело перерастает в личную драму, когда Казанова узнаёт, что за ним по пятам идут московские следователи. Он намеревается провернуть привычный трюк, но на этот раз всё развивается по незапланированному сценарию.
«Мой герой, наверное, лучший аферист Советского Союза, он обворовывает богатых женщин. И при этом он каждую искренне любит. В Казанове есть и плохое, и хорошее, он абсолютно гармоничный персонаж. Я стремлюсь к тому, чтобы зритель, включив любую из серий, поверил, что смотрит настоящую историю любви, которая продлится весь фильм, и что профессия, которой владеет мой герой, — его настоящая профессия, хотя на самом деле он мастер перевоплощений, в моей роли сочетается как минимум шесть других ролей. Костюмы и грим подбирали тщательно и долго. У меня есть тетрадка, где детально расписан каждый образ, откуда именно эти сандалии, например, почему они. Я стараюсь подойти к перевоплощениям более фундаментально, чтобы получились не пародии, а полноценные образы», — рассказывает исполнитель роли Казановы Антон Хабаров.
Две трети жертв реального мошенника «Алена Делона» на суде просили его помиловать и не приговаривать к высшей мере наказания, отмечает режиссер сериала Кирилл Белевич. Многие женщины были счастливы и даже благодарны ему. Именно этот момент был включен в сюжет: Казанова делает женщин счастливыми, помогает им избавиться от шелухи, снять шоры с глаз. После встречи с ним у них меняются ценности, приоритеты, идет перестройка сознания, они начинают по-другому смотреть на себя, на свою жизнь и то, чего они хотят в ней добиться.
фото: Пресс-служба Первого канала
«Казанова, как нам всем известно, имя нарицательное, это такой определенный психотип мужчины. «Муж всех жен в Италии» — так называли этого персонажа при жизни. Такой своего рода альтруист в любви. Но в нашей истории есть уточнение по поводу его меркантильных наклонностей, скажем так. Идеальный любовник, для которого высшей целью является сама женщина, ее желания, потребности. Он очень легко мимикрирует под каждую новую избранницу. Казанова создает атмосферу, которая необходима конкретной женщине, делает ее счастливой, создает ощущение праздника. Как после такого опыта не быть благодарной?» — уверена Светлана Ходченкова.
Обаятельный мошенник Казанова «гастролировал» по всему Советскому Союзу. И вслед за героем съемочная группа совершила пять экспедиций. Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Тбилиси и Ереване. На экране появятся аэропорты, вокзалы, набережные, площади, мосты, почтовые отделения, рестораны с видом, а также телефонные будки, киоски «Союзпечать», «Спортлото», «Пиво. Воды», автоматы с газированной водой и другие приметы того времени.
обсуждение >>