«Фантом» Денис Шведов накажет убийцу

По сюжету столичный оперативник Стас Хабаров привык решать дела по-своему. Поэтому он в одиночку отправляется арестовывать крупного наркоторговца, но получает пулю в спину, так и не успев разглядеть лица нападавшего. Придя в себя, Стас с ужасом осознаёт, что умер и стал призраком. У него есть выбор – войти в открытую дверь, из которой струится мягкий яркий свет, или остаться здесь. Однако, увидев сцену из ближайшего будущего, в которой его жену Веру в её день рождения убивает тот же самый неизвестный, он решает остаться и защитить любимую женщину, которой причинил немало боли при жизни. Вот только ни Вера, ни друзья не видят Стаса, и он понятия не имеет, как подать им знак, что он здесь, рядом – пока не встречает студентку Катю, которая может и видеть, и слышать полицейского. С её помощью Стас должен докопаться до истины, узнать, кто его подставил, и остановить убийцу, пока тот не добрался до Веры.
«Фантом» – российская версия успешного сериала из Италии «Красная дверь». Его создатели Groupe Canal+ приобрели права на показ и дистрибуцию отечественного проекта за рубежом.
фото: Пресс-служба ТВ-3
«Наконец-то попалась жанровая история с отличным сюжетом и хорошо прописанным героем! Этого очень мало в моей творческой практике, и меня это сразу зацепило. Когда я прочитал сценарий, то интуитивно почувствовал: это – моё. А моя интуиция меня ещё никогда не подводила. И уже на пробах у меня возникло ощущение, как будто я синхронизируюсь с командой – как будто мы вместе!» – рассказывает Денис Шведов.
Съёмки «Фантома» прошли в Москве летом и осенью 2019 года. Ключевая сцена первой серии – убийство и обнаружение тела Стаса Хабарова – снималась ночью на крыше недостроенного советского санатория на севере Москвы. Чтобы обеспечить бесперебойную работу дождевых установок на крыше трёхэтажного здания, были задействованы десять 15-тонных поливомоечных машин, три из которых были выстроены в цепочку, а остальные подвозили воду – по-другому подъехать к зданию было невозможно. Работа над сценой заняла три часа, на протяжении которых Денис Шведов и другие актёры находились под непрерывным потоком холодной воды, как этого требовал сценарий.
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