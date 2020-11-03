Национальные проекты получат поддержку Института развития интернета



фото: Пресс-служба АНО «ИРИ»

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») начал прием заявок на создание социально значимого контента для молодежи. В рамках нового потока будет расширен список тем и поддержку получат проекты, посвященные национальным вопросам и будущему страны, сообщают организаторы.Так, темы нового конкурсного отбора звучат следующим образом: «Россия ХХI века», «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся», «Действуй!». Обновились и направления производства контента. Теперь в их числе — «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Программный продукт» и «Мультиформатный проект», которое заменило «Спецпроекты в СМИ».По словам гендиректора АНО «ИРИ», одним из главных нововведений стал также отказ от фиксированных сроков подачи заявок. Это позволит поддержать больше проектов и будет способствовать повышению их проработанности, так как у участников появится больше времени на подготовку всех необходимых документов. Начиная с 2021 года, ИРИ планирует осуществлять прием долгосрочных проектов, кроме того, у организации появится возможность софинансирования.Ожидается, что победители отбора будут объявляться не реже одного раза в квартал, начиная с февраля, однако сроки могут корректироваться в зависимости от числа заявок.Процедура оценки проектов останется прежней. Сначала заявки проходят отбор по формальным критериям, после этого их оценивают независимые эксперты от индустрии и эксперты АНО «ИРИ». Исходя из минимального проходного балла, формируется короткий список проектов, который оценивает Конкурсный комитет. На последнем этапе список победителей утверждает Наблюдательный совет. Реализация первых проектов новой конкурсной волны ожидается уже будущей весной.ИРИ функционирует с 2015 года, а с 2020-го является оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Финансирование проектов осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». Распорядителем бюджетных средств выступает Росмолодежь. Всего за истекшие 10 месяцев ИРИ провел два конкурсных и два внеконкурсных отбора. В результате к концу года будет реализовано более 200 интернет-проектов.