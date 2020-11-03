Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Национальные проекты получат поддержку Института развития интернета

3 ноября
2020 год

Новости кино >>
3 ноября 2020
Институт развития интернета (АНО «ИРИ») начал прием заявок на создание социально значимого контента для молодежи. В рамках нового потока будет расширен список тем и поддержку получат проекты, посвященные национальным вопросам и будущему страны, сообщают организаторы.

Национальные проекты получат поддержку Института развития интернета
фото: Пресс-служба АНО «ИРИ»

Так, темы нового конкурсного отбора звучат следующим образом: «Россия ХХI века», «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся», «Действуй!». Обновились и направления производства контента. Теперь в их числе — «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Программный продукт» и «Мультиформатный проект», которое заменило «Спецпроекты в СМИ».

По словам гендиректора АНО «ИРИ» Антона Ключкина, одним из главных нововведений стал также отказ от фиксированных сроков подачи заявок. Это позволит поддержать больше проектов и будет способствовать повышению их проработанности, так как у участников появится больше времени на подготовку всех необходимых документов. Начиная с 2021 года, ИРИ планирует осуществлять прием долгосрочных проектов, кроме того, у организации появится возможность софинансирования.

Ожидается, что победители отбора будут объявляться не реже одного раза в квартал, начиная с февраля, однако сроки могут корректироваться в зависимости от числа заявок.

Процедура оценки проектов останется прежней. Сначала заявки проходят отбор по формальным критериям, после этого их оценивают независимые эксперты от индустрии и эксперты АНО «ИРИ». Исходя из минимального проходного балла, формируется короткий список проектов, который оценивает Конкурсный комитет. На последнем этапе список победителей утверждает Наблюдательный совет. Реализация первых проектов новой конкурсной волны ожидается уже будущей весной.

ИРИ функционирует с 2015 года, а с 2020-го является оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Финансирование проектов осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». Распорядителем бюджетных средств выступает Росмолодежь. Всего за истекшие 10 месяцев ИРИ провел два конкурсных и два внеконкурсных отбора. В результате к концу года будет реализовано более 200 интернет-проектов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Скорбим

Александр Немченко
1 ноября скончался актёр Александр Немченко.
Шон Коннери
31 октября 2020 года скончался актёр Шон Коннери.
Галина Филимонова
31 октября ушла из жизни актриса Галина Филимонова.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Вадим Гемс
Александр Игнатуша
Яков Кучеревский
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Пьер Ришар-Вильм
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Пока мы молоды
драма, комедия
США, 2014
Женщина, которая убежала
драма, комедия
Южная Корея, 2020
Откуда ты родом?
драма, музыкальный фильм, социальная драма
Великобритания, США, 2020
Побочный эффект
мистика, триллер
Россия, 2020
Сокровенный человек
исторический фильм
Россия, 2020
Кольская сверхглубокая
триллер
Россия, 2020
Кот под прикрытием
приключения, семейное кино, шпионский фильм
Китай, Франция, 2018
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Омен. Наследие
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Италия, 2019
В чужой шкуре
криминальный фильм, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Канада, 2020
Друзья на свою голову
комедия
Франция, Бельгия, 2020
Подольские курсанты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен