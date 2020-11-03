«Московская премьера» откроется 12 ноября

2-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера» пройдет в столице с 12 по 17 ноября. В рамках смотра будет показано около 50 фильмов из 15 государств постсоветского пространства, сообщает оргкомитет.
фото: Пресс-служба «Московская премьера»
В программе гала-премьер — грузино-французская лента «Начало» Деи Кулумбегашвили, ставшая фаворитом последнего кинофестиваля в Сан-Себастьяне, национальный байопик из Беларуси «Купала» Владимира Янковского, «медленная сказка» из России «Город уснул» Марии Игнатенко и премьера международного киноальманаха «Пограничное состояние», созданного участниками Международной киношколы «Содружество» из Казахстана, Латвии, России и Украины.
Киносеансы пройдут в залах «Каро», Государственной Третьяковской галереи и Центра документального кино. В рамках фестиваля состоятся обсуждения конкурсных фильмов и круглый стол киноведов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России по проблемам написания единой истории кино ХХ века.
С 2019 года партнером фестиваля стал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и кинофорум обрел международный статус. Его современная задача – поддержка единого культурного и кинематографического пространства стран, некогда входивших в состав СССР.
Художественным руководителем смотра является член Российской академии кинематографических искусств, лауреат Премии Москвы Вячеслав Шмыров. Директором программы полнометражных фильмов выступает Евгений Майзель, а программы короткого метра — Александра Жукова.
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