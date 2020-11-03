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«Московская премьера» откроется 12 ноября

3 ноября
2020 год

Новости кино >>
3 ноября 2020
2-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера» пройдет в столице с 12 по 17 ноября. В рамках смотра будет показано около 50 фильмов из 15 государств постсоветского пространства, сообщает оргкомитет.

«Московская премьера» откроется 12 ноября
фото: Пресс-служба «Московская премьера»

В программе гала-премьер — грузино-французская лента «Начало» Деи Кулумбегашвили, ставшая фаворитом последнего кинофестиваля в Сан-Себастьяне, национальный байопик из Беларуси «Купала» Владимира Янковского, «медленная сказка» из России «Город уснул» Марии Игнатенко и премьера международного киноальманаха «Пограничное состояние», созданного участниками Международной киношколы «Содружество» из Казахстана, Латвии, России и Украины.

На смотре впервые в Москве пройдет Панорама якутского кино. В числе картин – «Бог Дьесегей», «Надо мною солнце не садится», «Царь-птица». В ретроспективе «Дружба народов» состоятся сеансы, посвященные 100-летиям со дня рождения Сергея Бондарчука, Николая Гринько, Бориса Кимягарова, Георга Отса и памяти Болота Шамшиева и Георгия Шенгелая. Фестиваль кино стран Содружества откроется показом фильма Павла Лунгина «Эсав». А на закрытии будет продемонстрирована картина Дмитрия Мамулии «Преступный человек».

Киносеансы пройдут в залах «Каро», Государственной Третьяковской галереи и Центра документального кино. В рамках фестиваля состоятся обсуждения конкурсных фильмов и круглый стол киноведов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России по проблемам написания единой истории кино ХХ века.

С 2019 года партнером фестиваля стал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и кинофорум обрел международный статус. Его современная задача – поддержка единого культурного и кинематографического пространства стран, некогда входивших в состав СССР.

Художественным руководителем смотра является член Российской академии кинематографических искусств, лауреат Премии Москвы Вячеслав Шмыров. Директором программы полнометражных фильмов выступает Евгений Майзель, а программы короткого метра — Александра Жукова.
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персоны
Сергей БондарчукНиколай ГринькоАлександра ЖуковаМария ИгнатенкоБенсион (Борис) КимягаровПавел ЛунгинДмитрий МамулияГеорг ОтсБолотбек ШамшиевГеоргий ШенгелаяВячеслав ШмыровВладимир Янковский
фильмы
Город уснулКупалаНадо мною солнце не садитсяПограничное состояниеПреступный человекЦарь-птица

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