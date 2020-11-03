Не стало художника-конструктора кукол Владимира Шафранюка

Художник-конструктор кукол Владимир Шафранюк
— один из создателей мультфильмов «Добрыня Никитич
» и «Приключения Незнайки и его друзей
» — ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу студии «Союзмультфильм».
Владимир Шафранюк родился 14 февраля 1935 года. Он учился в Московском инженерно-физическом институте, с 1964 по 1967 год работал в «Союзмультфильме», затем в «Мульттелефильме». Также художник сотрудничал со студиями «Кристмас филмз» и «Анимос».
За годы творчества Шафранюк опубликовал ряд статей об особенностях скульптуры кукол и технике театра кукол. Он также написал книгу «Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения».
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