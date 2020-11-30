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Светлана Устинова снимет дебютный фильм с Юлией Снигирь в главной роли

30 ноября
2020 год

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30 ноября 2020
Актриса Светлана Устинова снимет свой первый полнометражный фильм «Время года зима» о взаимоотношениях дочери и ее неизлечимо больной матери. Проект был представлен на питчинге дебютантов в Министерстве культуры.

Светлана Устинова снимет дебютный фильм с Юлией Снигирь в главной роли
фото: Tatler.ru

Образы главных героинь воплотят Юлия Снигирь и Евгения Добровольская. В актерский состав также вошли Сергей Пускепалис, Евгений Сытый, Екатерина Варнава и Семен Серзин. Над сценарием работал режиссер Игорь Поплаухин, который недавно завершил съемки своего дебютного полнометражного фильма «На тебе сошёлся клином белый свет».

Фильм повествует о болезненных отношениях самых близких людей, улучшению которых парадоксальным образом способствует тяжелое заболевание матери. По словам Устиновой, несмотря на то, что сюжет во многом основан на ее личной истории, эта тема универсальна. Для артистки важно поделиться своим опытом со зрителем и рассказать, что нет ничего страшнее упущенной возможности, ведь наглядный пример может помочь вовремя увидеть предпосылки болезни. И несмотря на то, что будет больно, страшно и обидно, нужно бороться.

За визуальную часть отвечает оператор Владислав Опельянц, музыку напишет Дарья Чаруша. В числе референсов — «Аритмия» Бориса Хлебникова и драма «Тони Эрдманн». Художественным руководителем проекта выступает Наташа Меркулова, а его производством занимаются Hype Film и продюсер Илья Стюарт. Съемки планируются в Санкт-Петербурге.
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