Светлана Устинова снимет дебютный фильм с Юлией Снигирь в главной роли

Актриса Светлана Устинова снимет свой первый полнометражный фильм «Время года зима» о взаимоотношениях дочери и ее неизлечимо больной матери. Проект был представлен на питчинге дебютантов в Министерстве культуры.
Фильм повествует о болезненных отношениях самых близких людей, улучшению которых парадоксальным образом способствует тяжелое заболевание матери. По словам Устиновой, несмотря на то, что сюжет во многом основан на ее личной истории, эта тема универсальна. Для артистки важно поделиться своим опытом со зрителем и рассказать, что нет ничего страшнее упущенной возможности, ведь наглядный пример может помочь вовремя увидеть предпосылки болезни. И несмотря на то, что будет больно, страшно и обидно, нужно бороться.
обсуждение >>