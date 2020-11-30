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Режиссер рекламных и музыкальных роликов Тина Баркалая дебютирует в игровом кино

30 ноября
2020 год

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30 ноября 2020
Режиссер музыкальных клипов и рекламы Тина Баркалая поставит драмеди «Сказки Гофмана» по собственному сценарию. Ее проект был представлен сегодня на питчинге дебютантов в Министерстве культуры РФ.

Режиссер рекламных и музыкальных роликов Тина Баркалая дебютирует в игровом кино

В центре сюжета оказывается неприметная девушка Надежда Страхова, которая прекрасно осведомлена о своей некрасивости и чувствует из-за этого неловкость перед остальным миром. Тем не менее она, как ни странно, замужем. Провинциал Виталик женился на ней ради московской прописки и типовой «хрущевки» на окраине Москвы. Надя работает на двух работах, чтобы содержать свою маленькую семью: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Но однажды ее жизнь резко меняется. Случайный обладатель пальто оказывается режиссером, который замечает, что у Надежды очень красивые руки с невероятной пластикой. Так она становится обладателем совершенно новой профессии — hands model.

В качестве референсов режиссер назвала «Начало» Деи Кулумбегашвили, «Самая красивая» Лукино Висконти и «Влюблён по собственному желанию» Сергея Микаэляна. На данный момент идут актерские пробы. Проект продюсирует Екатерина Филиппова, а его производством занимается «Пан-Атлантик Студио».
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Тинатин (Тина) БаркалаяЛукино ВисконтиДеа КулумбегашвилиСергей МикаэлянЕкатерина Филиппова
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Влюблён по собственному желаниюНачалоСамая красивая

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