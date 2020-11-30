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Лиза Арзамасова найдет счастье у режиссера-дебютантки

30 ноября
2020 год

Новости кино >>
30 ноября 2020
Актриса Лиза Арзамасова исполнит одну из главных ролей в дебютном фильме выпускницы ВГИКа, режиссера Екатерины Непомнящих «#на счастье». Соответствующий проект представлен сегодня на питчинге в Министерстве культуры РФ.

Лиза Арзамасова найдет счастье у режиссера-дебютантки

Героиня Арзамасовой – проницательная исследовательница малых народов Севера, «но при этом она не знает, как наладить отношения с людьми, далекими от вымирания». Также в картине сыграют Александра Ревенко и Виктория Рунцова. Первая исполнит роль сильной, волевой и боевой женщины, котоорая мечтает, чтобы ее принимали такой, какая она есть. А Рунцова сыграет девушку, у которой все хорошо только в Инстаграме, но счастье она ищет за пределами социальных сетей.

Сама Рунцова, уже дебютировавшая в режиссуре с несколькими короткометражками, представила на питчинге проект детского полнометражного фильма «Маленькие истории», в который, в частности, войдет ее короткометражка «Теленок» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Он же выступит и одним из продюсеров будущего фильма, рассказывающего о девочке, уверенной, что ее детство закончится, как только она пойдет в первый класс. Чтобы как-то поддержать главную героиню ее взрослые близкие и рассказывают ей разные «маленькие истории».
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