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Анна Кузина и Павел Вишняков пройдут «Реабилитацию»

30 ноября
2020 год

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30 ноября 2020
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Алины Чеботаревой «Реабилитация», где главные роли исполнили Анна Кузина и Павел Вишняков. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», который занимался производством проекта.

Анна Кузина и Павел Вишняков пройдут «Реабилитацию»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету лучший реабилитолог страны Екатерина Михайловна (Анна Кузина) творит чудеса, спасая самых безнадежных пациентов и возвращая им возможность жить полноценной жизнью. Но никто не знает, что Катя сама пережила серьезную травму. На школьном выпускном в ее компанию врезался пьяный мажор на скутере. Катя выжила, но до сих пор страдает от душевной и физической боли. Однажды к ней на прием приходит богатый клиент по имени Влад (Павел Вишняков), в котором женщина сразу же узнает человека, сломавшего ей жизнь. Он же Катю не помнит и постепенно начинает ухаживать за целеустремленной и строгой красоткой.

«На мой взгляд – это сериал о реабилитации души. Время бежит неумолимо, и очень важно успеть вылечиться, освободить себя от тяжелого груза прошлых обид и огорчений, чтобы идти дальше и обрести настоящее счастье», — отметил Павел Вишняков.
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