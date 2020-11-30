Анна Кузина и Павел Вишняков пройдут «Реабилитацию»

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30 ноября Лиза Арзамасова найдет счастье у режиссера-дебютантки В фильме также сыграют Александра Ревенко и Виктория Рунцова.

30 ноября Светлана Устинова снимет дебютный фильм с Юлией Снигирь в главной роли Лента «Время года зима» расскажет о болезненных взаимоотношениях матери и дочери.

29 ноября «Сентенцию» Дмитрия Рудакова отметили наградой на 24-м Таллинском международном кинофестивале Картина удостоена приза Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.